Autoridades esperan resultados de toxicología para esclarecer muerte de madre e hijo en El Rodadero

Santa Marta

Luego de conocerse la muerte de la mujer identificada como Sonia Imelda Piloneta Tapias y su hijo identificado como Benjamín Bautista Vuelvas Piloneta, oriundos de Bucaramanga, en un edificio en El Rodadero, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información entregada por el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, a Caracol Radio, las puertas se encontraban cerradas bajo llave y, durante la inspección preliminar de los cuerpos, no se evidenciaron señales de violencia.

El funcionario señaló que las pruebas técnicas están a cargo del CTI de la Fiscalía y que se espera el resultado de los análisis de Medicina Legal, especialmente las pruebas de toxicología, para determinar las causas de las muertes. Asimismo, indicó que dentro del material probatorio recopilado se encuentran equipos celulares y una información escrita que está siendo analizada por los investigadores, elementos que podrían contribuir a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

“Es una noticia lamentable. Mamá e hijo fueron encontrados en un cuarto que habían arrendado. Estamos a la espera de Medicina Legal, en cuanto a las pruebas de toxicología, y dentro de las investigaciones se analiza el material probatorio recaudado para poder tener la evidencia técnica y establecer qué fue lo que sucedió”, manifestó Camilo George.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen el caso bajo reserva y esperan los resultados de los estudios forenses para determinar si la muerte de la mujer y su hijo obedeció a una causa accidental, natural o a otro factor.