Desde Cuba advierten presunta retención de medicamentos en puerto de Cartagena

La empresa estatal cubana Medicuba S.A. advirtió la presunta retención de dos contenedores con medicamentos destinados a pacientes con epilepsia, los cuales permanecerían en el Puerto de Cartagena.

Según la entidad, la situación estaría relacionada con las restricciones derivadas del embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Medicuba S.A. informó que la carga contiene tabletas de Valproato de Sodio de 500 miligramos, un medicamento utilizado para controlar las crisis epilépticas, y aseguró que los contenedores permanecen retenidos, presuntamente, por una naviera alemana.

De acuerdo con la importadora cubana, la compañía de transporte marítimo habría argumentado que no puede entregar el cargamento debido al cumplimiento de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Medicuba advirtió que la falta de este medicamento representa un riesgo para la salud de miles de pacientes, ya que la epilepsia requiere un tratamiento permanente para prevenir convulsiones y otras complicaciones asociadas a la enfermedad. La entidad afirmó que entre los afectados se encuentran niños, adultos mayores y otras personas que dependen del suministro continuo del fármaco.

Frente a esta situación, la empresa exigió la liberación inmediata de los contenedores y anunció que llevará el caso ante la comunidad internacional, al considerar que el hecho constituye una nueva consecuencia del embargo estadounidense sobre la isla.

Hasta el momento, ni la naviera ni la terminal de contenedores se han pronunciado públicamente sobre la situación.