Hombre de 24 años fue asesinado a tiros en medio de una riña en el barrio Olaya Herrera

En la madrugada de este lunes 17 de agosto de 2026, hacia las 3:30 a.m., se registró un homicidio con arma de fuego en el sector La Arrocera del barrio Olaya Herrera. La víctima fue identificada como Duván Rodríguez Figueroa, de 24 años de edad, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

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La policía informó que, de acuerdo con el testimonio de residentes de la zona, en el lugar se desencadenó una discusión entre Rodríguez Figueroa y tres hombres que llegaron hasta el sitio. En medio del altercado, el joven recibió un disparo en el tórax que le provocó heridas de gravedad.

Aunque fue trasladado a un centro médico para recibir atención de urgencia, falleció horas más tarde debido a la severidad de la lesión.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.