Murió hombre que había sido atacado a balazos en un hotel de la avenida Crisanto Luque

En la noche de este lunes 17 de agosto, a las 9:30 p. m., se reportó el fallecimiento de John Carlos Lau Rodríguez, de 32 años, en un centro asistencial de Cartagena. El hombre, natural del departamento de Sucre, se encontraba bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos luego de haber sido víctima de un atentado con arma de fuego.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron hacia las 11:00 p. m. del pasado jueves 6 de agosto al interior de la habitación de un hotel ubicado en la avenida Crisanto Luque, cerca del barrio Bruselas. Hasta el lugar habrían ingresado dos hombres armados que le dispararon a quemarropa.

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida durante 11 días de hospitalización, el hombre falleció a causa de la gravedad de los impactos recibidos.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron la inspección técnica del cadáver, mientras las autoridades mantienen la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.