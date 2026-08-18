Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 ago 2026 Actualizado 18:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Murió hombre que había sido atacado a balazos en un hotel de la avenida Crisanto Luque

La víctima permaneció 11 días en una unidad de cuidados intensivos

Colprensa

Colprensa

Colprensa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En la noche de este lunes 17 de agosto, a las 9:30 p. m., se reportó el fallecimiento de John Carlos Lau Rodríguez, de 32 años, en un centro asistencial de Cartagena. El hombre, natural del departamento de Sucre, se encontraba bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos luego de haber sido víctima de un atentado con arma de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron hacia las 11:00 p. m. del pasado jueves 6 de agosto al interior de la habitación de un hotel ubicado en la avenida Crisanto Luque, cerca del barrio Bruselas. Hasta el lugar habrían ingresado dos hombres armados que le dispararon a quemarropa.

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida durante 11 días de hospitalización, el hombre falleció a causa de la gravedad de los impactos recibidos.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron la inspección técnica del cadáver, mientras las autoridades mantienen la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir