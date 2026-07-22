“No pacté nada con el Pacto Histórico”: Forero defendió el triunfo de Honorio Henríquez en el Senado

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, el senador del Centro Democrático Andrés Forero defendió la coherencia del Centro Democrático tras la elección del nuevo presidente del Senado y respondió a las críticas por su discurso del 20 de julio.

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La elección de Honorio Henríquez

Forero fue enfático al asegurar que no realizó ningún acuerdo personal con la bancada del Pacto Histórico. Explicó que su voto fue por Honorio Henríquez, cofundador de su partido y un firme opositor del Gobierno de Gustavo Petro, quien lideró el hundimiento de reformas clave como la de salud.

“Yo personalmente no pacté nada con el Pacto Histórico; yo sencillamente voté por un compañero de bancada. El senador Honorio es una persona que ha sido fundador de mi partido, una persona que durante los 4 años del gobierno de Gustavo Petro, pues, fue uno de los grandes opositores; él hundió la reforma a la salud dos veces", señaló.

Para el senador, Henríquez era la opción más coherente frente a Alfredo Deluque, quien apoyó iniciativas cuestionables como la política de paz total de Petro:

“Al frente estaba el doctor Alfredo Deluque, con quien yo no tengo ningún problema personal; de hecho, lo aprecio, pero pues debo reconocer que él, más que el tema de la paz, que pues eso ya creo que hay que dar vuelta a la página, pues hay que recordar que él sí apoyó muchas de las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, particularmente la reforma de la paz total”.

Forero reiteró que la elección de Henríquez no dependió únicamente de los 25 votos del Pacto Histórico, sino que también contó el respaldo del senador JP Hernández y otros 11 votos adicionales. “Nosotros no votamos por un candidato del Pacto Histórico; el Pacto Histórico decidió votar por nuestro candidato”, aclaró.

Su discurso del 20 de julio “sin estridencias”

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