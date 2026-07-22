“La gran crisis que deja este gobierno es el de la salud”: Andrés Forero, senador

El senador del Centro Democrático, Andrés Forero estuvo en la sección ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga de Caracol Radio donde habló de diferentes temas como los partidos de centro, izquierda y derecha en la nueva composición del congreso, tras la elección de Honorio Henríquez, también comentó sobre las crisis del actual gobierno y recordó a su amigo Miguel Uribe.

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Sobre las reformas:

Al preguntársele por las reformas que fueron hundidas en el congreso al gobierno Petro como la tributaria, Andrés Forero indicó que: “Obviamente no vamos a apoyarla, es que ya hemos hundido esa reforma tributaria varias veces, la hundimos en dos ocasiones y hundimos dos veces también la reforma a la salud del gobierno de Petro”.

Sobre la propuesta de reforma a la salud que propone el gobierno de Gustavo Petro, Forero aseguró que “los pacientes se quedaron con los crespos hechos” y aseguró que una de las grandes crisis que deja el gobierno es precisamente la crisis de la salud.

Mencionó también que además de la crisis a la salud, le dejan los crespos hecho al país entero con el tema del apagón que está tocando las puertas de Colombia.

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