Benjamín Netanyahu dijo que normalizar relaciones con Arabia Saudita sería “un avance histórico”

Imagen de referencia | Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - Bandera de Arabia Saudita: Getty Images.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que supondría un “avance histórico para la paz en Oriente Medio” que Arabia Saudita se adherirse a los Acuerdos de Abraham, después de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, condicionara a dicha unión un posible acuerdo nuclear.

“Como ha declarado el presidente Trump, la adhesión de Arabia Saudita a los Acuerdos de Abraham representaría un avance histórico para la paz en Oriente Medio”, dijo Netanyahu en un comunicado.

Estos pactos fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos.

En el texto, el mandatario israelí también dijo que se trata de un buen momento “para ampliar el círculo de paz” tras la guerra de 40 días contra Irán del pasado marzo, y aseguró que supuso “el aplastamiento del eje terrorista iraní por parte de Israel”.

Sin embargo, tras la ofensiva, Israel no logró su anhelado levantamiento civil, derrocar al régimen de Teherán ni inutilizar la industria nuclear del país, en una ofensiva interrumpida casi a la fuerza por EE.UU. y que muchos israelíes consideran un fracaso.

Este jueves, Trump afirmó que el acuerdo para que Arabia Saudita desarrolle un programa nuclear no incluye “enriquecimiento de material” y depende de que establezca relaciones con Israel.

“El acuerdo de energía nuclear civil (¡que no incluirá el enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de EE.UU. y Arabia Saudita, y que se limita exclusivamente a usos no militares, similares a los que ya tienen Irán, los Emiratos Árabes Unidos y otros países, será aprobado, pero está totalmente condicionado a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, escribió Trump en Truth Social.

El acuerdo de cooperación nuclear pacífica entre EE.UU. y Arabia Saudita, firmado ayer miércoles, debe ser ratificado por el Congreso estadounidense.

Este pacto se produce en un contexto de tensión con Irán -rival de Arabia Saudita-, en medio de nuevos ataques estadounidenses desde hace 12 días y de los esfuerzos por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.

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