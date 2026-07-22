Tres décadas después llega a Bogotá RENT, la obra de teatro ganadora en Brodway, Nueva York

Teatro musical

Hace 30 años, en 1996, un taller teatral del New York Theatre Workshop fue testigo del nacimiento de una obra que marcaría la historia del teatro musical: RENT, creación del dramaturgo Jonathan Larson. Inspirada en el clásico La Bohème de Giacomo Puccini, Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, esta puesta en escena se convirtió en un fenómeno cultural que conquistó al público y a la crítica, obteniendo el prestigioso Premio Pulitzer y cuatro Premios Tony.

1996

La obra irrumpió en un contexto social complejo. El VIH, causante del SIDA, era todavía en los noventa una preocupación latente y, lamentablemente, muchos artistas eran vistos, de manera equivocada, como un sector de alto riesgo. RENT se atrevió a poner sobre el escenario esas realidades, mostrando la fragilidad y la fuerza de la vida en comunidad, el amor y la pérdida, y la necesidad de resistir frente a la adversidad.

En Bogotá

Tres décadas después, este clásico llega a Bogotá de la mano de la compañía Dos Productores, liderada por Juan Mondragón y Calo Mesa. En diálogo con Caracol Radio, Mondragón explicó que la obra es “un llamado a disfrutar y cuidar las relaciones personales, ya sea en pareja, con la familia o con la comunidad”. Por su parte, Mesa aclaró que la versión que se verá en la capital colombiana conserva intactos los textos originales, diferenciándose únicamente por el idioma y los artistas que la interpretan.

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La temporada de RENT en Bogotá se extenderá entre el 7 y el 28 de agosto de 2026, con un total de 15 funciones en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno. Los horarios serán jueves y viernes a las 7:30 p.m., sábados a las 3:00 p.m. y 7:30 p.m., y domingos a las 4:00 p.m..

Elenco

El elenco está conformado por 17 artistas de amplia trayectoria en teatro musical, entre ellos Juan Mondragón, Jules, Calo Mesa, Juanita Roldán, Solange Prat, Felipe Garay, Julián Quijano y Juan Manuel Palacio, acompañados por una banda de rock con cinco músicos que evocan el sonido vibrante de los años ochenta.

Ficha técnica

La dirección general estará a cargo de Pedro Velásquez; la dirección vocal de Felipe Sánchez; la dirección musical de Santiago Deluchi; y la dirección visual de La Julieta Producciones. El equipo técnico lo completan Nelson Hernández en la dirección técnica y Nicolás Martínez en la jefatura de producción. Además, la propuesta escénica contará con el diseño de escenografía de Catalina Beltrán, el vestuario de Juliana Reyes, el sonido de Alejandra Bernal y la iluminación de Leonardo Murcia.

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Más allá de su impecable producción, RENT sigue siendo una obra profundamente humana. Basada en La Bohème, narra la historia de un grupo de jóvenes artistas que luchan por crear, amar y sobrevivir en el Nueva York de los noventa, enfrentando la gentrificación, la pérdida y la crisis del VIH.

Adaptación

Hoy, treinta años después, la obra continúa conectando con nuevas generaciones. Sus temas, la identidad, el sentido de comunidad, la familia elegida y el papel del arte como espacio de encuentro, siguen vigentes. En palabras de Juan Mondragón, “RENT sigue siendo una invitación a preguntarnos cómo vivimos, cómo acompañamos a otros y qué lugar ocupa el arte en tiempos de transformación”.

La llegada de RENT a Bogotá no es solo un acontecimiento cultural, es también un recordatorio de que el arte tiene la capacidad de tender puentes entre épocas y generaciones. Es un espejo que refleja las luchas de ayer y las preguntas de hoy, con la fuerza de la música y la emoción del teatro.