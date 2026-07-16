Noah Freud florece con “Clavel”: La íntima y fría propuesta de un alma sensible

Música

En LO MÁS CARACOL seguimos escarbando en la vibrante y a veces misteriosa escena musical independiente nacional. Nos encontramos a la agrupación que se mueve entre el pop tradicional y las fusiones con otros ritmos musicales de Noah Freud.

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Hablamos de sonidos que abrazan el alma, proyectos que tienen el poder único de llevarnos por un viaje emocional de contrastes, transitando con total naturalidad desde la más íntima y romántica tranquilidad hasta la melancolía más gélida.

La historia del grupo

Noah Freud es un fascinante proyecto artístico y solista que nació oficialmente en Medellín en 2023. Detrás de este enigmático concepto se encuentra el compositor, cantante, guitarrista y teclista colombiano Samuel Gallego Mesa, un creador incansable que ha sabido estructurar una propuesta sonora sumamente particular. Desde sus inicios con el EP titulado “En nombre de vos”, la carrera de este joven músico ha vivido un proceso constante de experimentación y crecimiento.

El nombre

Al indagar sobre el origen detrás de tan llamativo nombre, el propio Samuel nos reveló los detalles: “Realmente Noah viene de una parte medianamente bíblica, el nombre como tal significa pasibilidad, como una persona que transmite tranquilidad. El Freud, aunque muchos lo asocien con el psicoanálisis de Sigmund Freud, es la traducción de frío en francés. En su momento, varias personas me decían que mi puesta en escena y la forma de ver al personaje transmitía una profunda frialdad. Me gustó el contraste de ambos mundos y decidí cambiarle el idioma al francés para darle una imagen sólida al proyecto".

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La riqueza rítmica de su propuesta es innegable. Quienes se adentren en sus canciones descubrirán una variada paleta de fusiones donde convergen armónicamente el rock, la balada clásica, el bossa nova, el bolero tradicional e incluso pinceladas de psicodelia y jazz. Esta amalgama se consolida de manera brillante en su más reciente sencillo promocional, titulado "Clavel“. Según nos describe Samuel Gallego Mesa, este tema representa “una declaración de amor sumamente directa, un desahogo de todo aquello que tenía por decir pero que con palabras sencillas era casi imposible de expresar”.

Sus canciones

La grabación de “Clavel” marca además un hito importante, pues consolida la alineación oficial de la banda que acompaña a Samuel en vivo y en estudio: Juan José López Arango en la batería, Juan Pablo Restrepo Guzmán en el bajo eléctrico y Juan Pablo Orozco en los teclados y atmósferas. El sencillo cuenta con dos espectaculares versiones en plataformas: una acústica construida sobre guitarras de nylon y acero, y una versión full banda que incorpora joyas analógicas como el sintetizador Yamaha CS-80 y arreglos de mellotrón.

Los planes de la banda

De cara a los desafíos de la segunda mitad de este año 2026, Noah Freud se prepara para un importante paso. El artista nos adelantó en primicia para Caracol Radio que en septiembre de 2026 lanzarán un nuevo EP de tres canciones enfocado en vibras íntimas, acompañado de una serie de presentaciones en vivo. El gran objetivo de este talentoso compositor colombiano es claro: “Anhelo expandir nuestro público de forma gradual, recorrer nuevos espacios en el país y lograr vivir dignamente de este proyecto al que le hemos puesto todo nuestro empeño”. Una joya nacional que desde ya los invitamos a seguir en sus redes oficiales en "@noah_freud“.