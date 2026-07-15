Dualidad es el nuevo capítulo de Discordia, a 13 años de su debut en el Rock Alternativo

Música

En 2013, cinco jóvenes de Madrid, Cundinamarca decidieron transformar su pasión por la música en un proyecto de vida. Así nació Discordia, agrupación de rock alternativo integrada por Steven Buitrago en la voz, Julián Lara en la batería, Nicolás Zambrano y Anderson Tachac en las guitarras, y Juan Pablo Agudelo en el bajo. Desde entonces, la banda ha recorrido un camino marcado por la exploración sonora y la energía que transmiten en cada presentación.

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En LO MÁS CARACOL hablamos con Juan Pablo Agudelo sobre este álbum reciente en el que incluirán canciones con diversidad de mensajes influenciados por rock alternativo en que los sintetizadores y lo electrónico hace evidente presencia en sus interpretaciones. Todas las creaciones descargan energía en alta dosis por parte de los integrantes de “Discordia”.

Sobre la participación de una voz femenina en la agrupación no la descartan, aunque por ahora no hay planes próximos de incluir a una cantante o corista.

El significado del nombre

El término “discordia” suele asociarse con conflicto o desacuerdo, pero para la agrupación representa lo que ocurre después de esas tensiones: aprendizajes, emociones y acuerdos que se transforman en música. “Cinco cabezas pensando diferente en pro de lo mismo”, resume Juan Pablo Agudelo, bajista de la banda, al explicar cómo logran consolidar una propuesta que mezcla influencias diversas sin perder identidad.

El álbum “Dualidad”

En 2026, Discordia presentó su más reciente trabajo discográfico: Dualidad, un álbum que refleja las contradicciones humanas, las luchas internas y las emociones que oscilan entre la luz y la sombra. El lado A ya está disponible en plataformas digitales y el lado B se lanzará en el segundo semestre del año.

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El disco incluye canciones como Mi sangre, contestataria y contundente; Bajo las llamas, explosiva y enérgica; No es amor, nostálgica y vibrante; Dispuesto a perder, reflexiva; Alma, eufórica y Melancólica; y Vacío, potente y nostálgica. La propuesta combina riffs cercanos al hardcore, elementos electrónicos y hasta influencias de la música popular mexicana, como en Dispuesto a perder.

Compromiso social

La agrupación se caracteriza por la intensidad de sus presentaciones en vivo. “Siempre nos gusta tener la energía muy arriba, aunque también generamos momentos más suaves para conectar con otras emociones”, explica Agudelo. Para lograrlo, realizan talleres, ensayos y procesos de producción que les permiten llegar preparados a cada escenario.

En sus letras, Discordia aborda temáticas de amor y desamor, pero también protesta social e identidad latinoamericana. “Es la esencia del rock, no solo a nivel musical sino como movimiento social”, afirma el bajista.

Canciones recomendadas

Además de Dualidad, la banda invita a escuchar temas como Dispuesto a perder, Bajo las llamas, Almas, Metáfora y Lo que no pudo ser. Su primer álbum, Gritar y Levantarse (2020), marcó el inicio de una discografía que hoy se expande con sencillos como Memoria, Control y Odio por Dolor.

Los seguidores pueden encontrar a Discordia en todas las plataformas digitales y redes sociales bajo el usuario @discordia-bajo-ds, donde comparten novedades y mantienen contacto con su público.