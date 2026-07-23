Colombia y Guatemala en la canción “Nada perdido” de Katamarán y Teniente

Música

Pop, Vallenato, Reggae y Tropipop se escuchan en la canción “Nada perdido” lo nuevo de las agrupaciones Katamarán de Bucaramanga y Teniente de Guatemala. Las dos agrupaciones aparecen en el cartel del concierto en el escenario contiguo al estadio el campin de Bogotá, programado para el viernes 24 de julio en la noche.

Katamarán y Teniente

En LO MÁS CARACOL hablamos con Sami Suárez del grupo Teniente y con Julián Rey de Katamarán. Se trata del encuentro entre dos proyectos que han venido construyendo su propio camino y que encontraron en la música una afinidad inmediata.

En representación de Colombia está Katamarán, agrupación nacida en Bucaramanga, reconocida por su energía en escena y por una propuesta que ha sabido moverse con libertad entre distintos géneros. Del otro lado aparece Teniente, un proyecto integrado por Sami Suárez, Carlos Peña y Juan Ferrera, músicos que decidieron convertir años de amistad y experiencia artística en una nueva aventura creativa.

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Aunque Teniente comenzó a tomar forma hace cerca de cuatro años, recientemente decidió presentar oficialmente su propuesta musical. Su punto de partida es el pop, pero sin limitarse a una sola receta. La agrupación incorpora influencias diversas que van desde el rock hasta los sonidos latinos contemporáneos, una búsqueda que terminó encontrando un complemento ideal en la identidad musical de Katamarán.

Nada perdido

La historia de “Nada Perdido” comenzó en un encuentro entre ambas agrupaciones durante un evento realizado el año pasado. Allí surgió una conexión que fue más allá de lo profesional. Según contó Julián Rey, voz principal de Katamarán, la admiración por el talento de los músicos guatemaltecos y la energía que proyectan sobre el escenario fueron determinantes para iniciar una amistad que, con el paso de los meses, terminó convirtiéndose en una canción.

El resultado es una propuesta fresca y alegre que invita a cantar, dedicar y disfrutar. Para Julián Rey, incluso representa un giro interesante dentro del repertorio reciente de la banda santandereana. La presencia del acordeón, los aires vallenatos y una sonoridad cercana al tropipop convierten a “Nada Perdido” en una de las canciones más cercanas a ese universo musical que ha grabado la agrupación hasta ahora.

El público

La conexión con el público guatemalteco parece estar garantizada. Y es que, como recordó Sami Suárez, la música colombiana ocupa desde hace años un lugar especial en el corazón de los oyentes de su país. El vallenato clásico, las canciones de artistas como Carlos Vives y los ritmos caribeños forman parte del paisaje sonoro cotidiano de muchas generaciones, lo que permite que esta nueva producción encuentre puntos de encuentro naturales con ambas audiencias.

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Mientras el sencillo comienza a abrirse camino en las plataformas digitales, sus creadores ultiman detalles del videoclip oficial, grabado en territorio colombiano y cuyo lanzamiento se producirá próximamente. Entre tanto, “Nada Perdido” se convierte en una prueba de que la música sigue siendo uno de los vehículos más poderosos para acercar culturas, derribar fronteras y demostrar que, cuando el talento y la amistad coinciden, las distancias simplemente desaparecen.