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22 jul 2026 Actualizado 10:50

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Sismo de magnitud 3.0 se registró en Santa Marta

Las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la noche de este 21 de julio un temblor de  magnitud 3.0, Profundidad superficial, Santa Marta - Magdalena, Colombia. El movimiento telúrico se registró hacia las 9:18 p.m. Las autoridades no reportaron personas afectadas ni daños materiales.

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Las personas reportaron a través  de redes sociales el temblor que  se sintió en varios puntos de la capital del Magdalena. Aunque duró poco, algunos samarios manifestaron su preocupación por lo ocurrido, teniendo en cuenta los hechos ocurridos en otros lugares del mundo.

¿Qué hacer durante un sismo?

En el caso de que se presente una situación así, la primera recomendación es evitar pegarse a muros, a cristales o muebles como estanterías que puedan caerse. A su vez, tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, que contenga además otros objetos como:

Linterna.

Silbato para enviar señales.

Radio con pilas.

Extintor.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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