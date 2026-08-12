Severini reveló ante la JEP cómo las AUC buscaban controlar instituciones del Magdalena

Durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Saúl Severini Caballero, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fundador del Frente Pivijay, entregó detalles sobre el accionar de esa organización en el Magdalena y su interés por tener influencia sobre instituciones y recursos públicos.

Al referirse a la estrategia política de las autodefensas, Severini afirmó que “la intención de las autodefensas era tener todo el manejo de alcaldías, gobernaciones y cualquier cargo público que se generara en todas esas zonas”.

El exparamilitar también habló de los mecanismos utilizados para acceder a recursos públicos y mencionó a la fundación ‘Mujeres de la Provincia’, relacionada, según su testimonio, con alias ‘Sonia’.

Uno de los momentos de la audiencia estuvo relacionado con la Universidad del Magdalena y con la situación que, según Severini, se presentó entre el entonces gobernador Trino Luna y el rector Carlos Caicedo.

Ante una pregunta de la JEP sobre los planes de los paramilitares para infiltrar la Universidad, Severini respondió que Luna se refería en varias oportunidades a la posibilidad de asesinar a Caicedo.

“El señor Trino Luna quería que asesinaran al señor Carlos Caicedo, quien era rector de la Universidad del Magdalena para ese entonces. En varias oportunidades lo escuché decir eso”, afirmó.

Severini aseguró que escuchó esos comentarios durante reuniones relacionadas con asuntos políticos y explicó que, según lo que decía Luna, existía una disputa permanente con el entonces rector.

“Él tenía una rencilla también que él lo decía a boca llena en todas partes. Eso era una pelea constante”, señaló.

De acuerdo con su relato, Luna habría planteado incluso la posibilidad de entregar información a los paramilitares para provocar el asesinato de Caicedo.

“Él hablaba de que lo iba a malinformar para que la autodefensa lo asesinara al señor Caicedo”, aseguró Severini.

Al complementar su declaración, el exjefe paramilitar sostuvo que el propósito de Luna habría sido asumir el control de la Universidad.

“El señor Trino Luna, dicho por él, es que al señor Caicedo lo asesinaran para él tomar el mando de la universidad, o sea, él colocar un rector y poder manejar la universidad”, declaró ante la JEP.

Severini también relacionó ese supuesto interés con los recursos de la institución. Según dijo, las acusaciones contra Caicedo sobre un presunto manejo irregular de los recursos habrían sido utilizadas como argumento.

“Eso era a lo mejor una excusa de él para él apropiarse de todos esos recursos”, manifestó.

Y agregó: “Los comentarios que él hacía era que la universidad manejaba mucho dinero y por eso él quería tomarse la universidad, por los recursos que esa universidad manejaba”.

Durante la audiencia, Severini también afirmó que alias ‘Sonia’ le habría confirmado esa versión sobre el interés de Luna por la Universidad del Magdalena.

“Ella comentó eso (...) que la rencilla era porque Trino estaba pendiente era de apropiarse de la universidad para robarse los recursos”, dijo.

Las afirmaciones hacen parte del testimonio entregado por Severini ante la JEP y corresponden a su versión sobre los hechos y las conversaciones que, según manifestó, sostuvo o escuchó durante la época de operación de las estructuras paramilitares en el Magdalena.

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