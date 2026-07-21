Encontrados sin vida madre e hijo en un edificio de El Rodadero

Santa Marta

Una mujer identificada como Sonia Imelda Piloneta Tapias y su hijo identificado como Benjamín Bautista Vuelvas Piloneta, oriundos de Bucaramanga, fueron encontrados sin signos vitales y, aparentemente, sin señales visibles de violencia en un edificio en el sector de El Rodadero.

Ante lo ocurrido, la patrulla fue requerida; el vigilante manifestó que, en uno de los apartamentos en el quinto piso, provenía un olor extraño, Las autoridades llegaron hasta el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de su muerte.

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Tras el reporte, autoridades acordonaron el área para preservar los elementos de interés judicial, mientras funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística realizaron la inspección técnica de los cuerpos.