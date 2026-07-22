Santander cayó en el Índice de Competitividad de Departamentos

Bucaramanga

El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario publicaron el más reciente ranking de los departamentos con mejor desempeño en 93 indicadores agrupados en 4 pilares, condiciones habilitantes; capital humano; eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.

“El promedio nacional mejora, pero persisten brechas territoriales", destaca el informe. En esta nueva medición, el mal estado de las vías hizo que Santander bajara en el escalafón nacional lo cual choca con los permanentes anuncios oficiales y de los gremios de que hay avances en todos los órdenes.

El cuadro de los departamentos más competitivos de Colombia quedó así: Bogotá; Antioquia; Valle del Cauca; Risaralda y Santander.

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El aspecto que mejoró en la mayoría del país fue la adopción TIC, “pero conectar no es lo mismo que tener capacidad digital: 21 departamentos siguen por debajo del promedio nacional.

En Educación básica y media el diagnóstico “es la mejor señal social del índice. El reto pasó de ampliar cobertura a sostener calidad”.

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El único pilar sin ningún departamento rezagado es el sistema financiero; todos los departamentos mejoran en este aspecto. “Todos abren cuenta, pocos acceden a crédito productivo”, destaca el estudio.

El Índice Departamental Competitividad revista 13 pilares agrupados en cuatro grandes campos: condiciones habilitantes; capital humano; eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.