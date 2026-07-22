Conozca los cierres viales por el desfile de carros antiguos y cabalgata de Santa Marta

Santa Marta

Hoy 22 de julio se llevará a cabo uno de sus eventos más tradicionales con motivo del inicio de las Fiestas del Mar 2026, el desfile de carros antiguos y cabalgata, una actividad que reunirá vehículos clásicos, jinetes que recorrerán las principales calles de la ciudad.

El recorrido iniciará sobre la carrera 5, desde el sector de Manzanares hasta la calle 22. Posteriormente, continuará por la avenida del Ferrocarril hasta la calle 18, seguirá por la carrera 1C hasta la calle 22 y finalizará en la carrera 7, a la altura del sector Provenza.

“Lo mas importante de este desfile es que lo recaudado será donado a las fundaciones animalistas de Santa Marta; es una cabalgata con una causa social”, precisó la secretaria de movilidad, Sarita Vives.

Los cierres serán momentáneos

Según la jefe de la cartera de movilidad, los cierres se llevarán a cabo de manera momentánea mientras transitan los animales y carros antiguos; “iremos dando apertura para no generar traumatismos”, puntualizó.

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En cuanto a las acciones a implementar durante toda la jornada, las autoridades de tránsito, aseguran que estarán desplegados en todo el territorio.