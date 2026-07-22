Horóscopo del profesor Salomón HOY 22 de julio 2026: Virgo y Tauro el esfuerzo será el triunfo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 22 de julio. En esta oportunidad, dirigió un mensaje especial a las personas nacidas el día 22, recordando que este número es considerado un número maestro, asociado con la enseñanza, la guía y el servicio a los demás.

Según explicó el profesor Salomón, el número 22 está representado por María Magdalena, a quien relaciona con la maestría espiritual. Por ello, aseguró que quienes nacieron en esta fecha tienen una misión de vida enfocada en enseñar, orientar, fortalecer y acompañar a otras personas.

Además, indicó que este los cumpliendo iniciarán un año marcado por una luna de renovación y la influencia de tres planetas en cuadratura, una combinación que, desde su interpretación, favorecerá la prosperidad, la recuperación de la salud y el inicio de nuevos proyectos.

Como parte de sus recomendaciones, el profesor Salomón señaló que el número de la suerte para los nacidos el día 22 es el 3870. Asimismo, aconsejó realizar un baño con nardos, inspirado en el pasaje bíblico en el que María Magdalena enjugó los pies de Jesucristo con esta esencia, un ritual que se asocia con la prosperidad, el amor, la salud y la riqueza.

Le puede interesar: Horóscopo del profesor Salomón HOY 17 de julio 2026: Géminis y piscis tendrán cambios en la vivienda

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 1322

1322 Recomendación: Encender una vela negra mientras repite el decreto: “Todo lo malo y lo negativo queda fuera de mí”

Encender una vela negra mientras repite el decreto: “Todo lo malo y lo negativo queda fuera de mí” Código sagrado para la protección: 1211. Debe repetirse 45 veces.

1211. Debe repetirse 45 veces. Fruta: Piña.

Piña. Decreto del día: “Señor, perdona todas mis culpas hoy”

“Señor, perdona todas mis culpas hoy” Lectura recomendada: Salmo 22.

Horóscopo y tarot del día de HOY 17 de julio:

Tauro

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, el profesor Salomón asegura que es momento de seguir adelante con los proyectos, ya que habrá estabilidad y grandes bendiciones que permitirán alcanzar las metas propuestas. Recomienda fortalecer la fe y no desanimarse si algunos planes tardan más de lo esperado, pues, según su interpretación, el tiempo de Dios es perfecto. En el amor, aconseja no mendigar afecto ni permanecer en una relación únicamente por los hijos. Aunque las decisiones pueden traer consecuencias , afirma que los problemas se solucionan con fuerza, voluntad y determinación.

Número: 3870

Virgo

Los Virgo enfrentarán una etapa de mucho trabajo y esfuerzo para mantener el equilibrio, pero el profesor Salomón asegura que los sacrificios darán frutos y conducirán al éxito. Señala que alcanzar ciertos objetivos requiere constancia y compromiso. En el ámbito sentimental, quienes están solteros podrían recibir una nueva oportunidad en el amor. Además, la carta del Mago indica un despertar de la intuición, por lo que recomienda confiar en ella para obtener excelentes resultados.

Número: 2734

Capricornio

Para Capricornio, el panorama laboral será especialmente favorable. El profesor Salomón indica que quienes buscan empleo podrían encontrarlo, quienes ya trabajan tendrían oportunidades de ascenso y quienes enfrentaban dificultades laborales comenzarán a resolverlas. Sin embargo, aconseja liberar las cargas que no les corresponden y priorizar su tranquilidad y bienestar para poder ayudar a los demás. También señala que algunos nativos de este signo realizarán un viaje que les permitirá vivir experiencias agradables y abrir nuevas oportunidades.

Número: 7333

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, el profesor Salomón señala que es momento de revisar la manera en que están desempeñando su trabajo, identificar fortalezas y hacer los cambios necesarios para avanzar. Indica que podrían presentarse nuevas oportunidades laborales o ajustes que les permitirán crecer profesionalmente. Además, algunos estarán comprando, vendiendo o cambiando un vehículo. La carta de la escalera del éxito les invita a avanzar con determinación y fé para alcanzar las metas que se han propuesto.

Número: 2504

Leo

Los Leo atraviesan un periodo de grandes bendiciones, por lo que el profesor Salomón recomienda estar atentos a las envidias y a las personas que podrían intentar afectar su tranquilidad. Explica que el buen momento que viven puede despertar sentimientos negativos en quienes los rodean. En cuanto a la vivienda, asegura que tanto la compra como la venta de un inmueble tendrá un resultado favorable. Asimismo, algunos iniciarán estudios que traerán importantes beneficios para su futuro.

Número: 2360.

Sagitario

Para Sagitario, el profesor Salomón indica que ha llegado el momento de recoger los frutos del esfuerzo realizado en el pasado. Las buenas acciones comenzarán a reflejarse en forma de bendiciones y nuevas oportunidades. En el amor, augura una etapa de mayor estabilidad que fortalecerá las relaciones de pareja. Además, señala que la suerte estará de su lado, especialmente en los juegos de azar.

Número: 3698

Géminis

Para los nacidos bajo el signo de Géminis, el profesor Salomón asegura que el perdón será clave para avanzar. Explica que guardar rencores, tristezas o resentimientos puede impedir disfrutar de los logros y cerrar nuevas oportunidades, por lo que recomienda dejar atrás esas cargas emocionales. Además, prevé una etapa de mucho trabajo y actividad, por lo que aconseja organizar bien el tiempo para cumplir con todos los compromisos y prestar especial atención a la salud, especialmente al sistema digestivo.

Número: 3370

Libra

Los Libra estarán acompañados por una estrella de la suerte que favorecerá diferentes aspectos de su vida. Según el profesor Salomón, llegarán oportunidades importantes y muchas situaciones tendrán un resultado positivo. En el ámbito laboral podrían presentarse cambios, ofertas o novedades que impulsarán su crecimiento profesional. Además, anuncia la llegada de un dinero que estaban esperando desde hace algún tiempo.

Número: 2088

Acuario

Para Acuario, el profesor Salomón recomienda luchar por los objetivos con determinación y poner todo el esfuerzo en los proyectos o cambios que desean realizar. También señala que quienes hayan atravesado dificultades sentimentales tendrán la oportunidad de reconciliarse y fortalecer la relación. Asimismo, algunos nativos de este signo estarán comprando, vendiendo o negociando un vehículo, un proceso que tendrá un desenlace favorable.

Número: 9344

Cáncer

Para los nacidos bajo el signo de Cáncer, el profesor Salomón anuncia una etapa de recuperación económica que traerá nuevas oportunidades y estabilidad financiera. Señala que podrían recibir pagos pendientes, encontrar nuevas fuentes de ingresos o ver reflejadas importantes mejoras en sus finanzas. Además, recomienda aprender a soltar aquello que ya no aporta, buscar el equilibrio y fortalecer el ámbito sentimental para abrirse a nuevas oportunidades en el amor.

Número: 4098

Escorpio

Los Escorpio estarán favorecidos por la carta de la Rueda de la Fortuna, que, según el profesor Salomón, traerá un giro positivo en diferentes aspectos de la vida. No solo habrá mejoras económicas, sino también avances en el trabajo, la salud y la solución de problemas que parecían difíciles de resolver. Recomienda aprovechar este momento para ponerse al día con las deudas, realizar inversiones y confiar en que los resultados serán favorables.

Número: 8755

Piscis

Para Piscis, el profesor Salomón aconseja controlar los nervios, el mal genio y la desesperación. Explica que la ansiedad puede convertirse en un obstáculo para alcanzar el éxito y afectar especialmente al aspecto económico. Por ello, invita a mantener la calma y actuar con paciencia, ya que la tranquilidad permitirá que las oportunidades fluyan y se concreten los triunfos que se anuncian.

Número: 0528

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: