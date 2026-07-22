Quién es John Leguizamo, el actor bogotano que brilla en “La Odisea” de Christopher Nolan

John Leguizamo, actor, productor y comediante nacido en Bogotá el 22 de julio de 1960, es la presencia colombiana en “La Odisea”, la más reciente película de Christopher Nolan. En el filme da vida a Eumeo, el fiel porquerizo y amigo de la infancia de Odiseo, interpretado por Matt Damon.

Su papel en “La Odisea”

Según relató el propio actor, para preparar el papel estudió el comportamiento de personas con discapacidad visual, ya que Eumeo es representado como un porquero ciego, y la transformación física para el rodaje implicó un proceso de maquillaje y prótesis de varias horas.

John Leguizamo como Eumeo en "La Odisea". Foto: Universal Pictures Ampliar John Leguizamo como Eumeo en "La Odisea". Foto: Universal Pictures Cerrar

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El elenco de “La Odisea” reúne a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y Lupita Nyong’o, entre otros. Leguizamo calificó la producción como la “obra maestra” de Nolan y describió al director como un “Homero de los tiempos modernos”.

En su primer fin de semana en taquilla, la película sumó 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 139 millones de dólares en ventas en el extranjero, para un total de 263,5 millones de dólares

Elenco de "La Odisea" en la première en Nueva York. Foto: Getty. / Kevin Mazur Ampliar Elenco de "La Odisea" en la première en Nueva York. Foto: Getty. / Kevin Mazur Cerrar

El inicio de su carrera

Antes de dar el salto al cine, el actor estudió en la Universidad de Nueva York con Lee Strasberg y Wynn Handman, dos de los maestros de actuación más influyentes del siglo XX en Estados Unidos, e inició su carrera como comediante de stand-up en la Gran Manzana. Se dio a conocer con papeles en “Super Mario Bros.” (Luigi) y “Carlito’s Way” (Benny Blanco), ambas de 1993, además de su papel como la drag queen Chi-Chi Rodríguez en “To Wong Foo, Thanks for Everything!”

John Leguizamo interpreta a Luigi en la adaptación del videojuego Super Mario Bros. Foto: Super Mario Bros (1993) Ampliar John Leguizamo interpreta a Luigi en la adaptación del videojuego Super Mario Bros. Foto: Super Mario Bros (1993) Cerrar

Su historia en el teatro

En el teatro construyó una faceta igual de sólida: recibió cuatro nominaciones al Tony por sus obras en solitario “Freak” (1998), “Sexaholix” (2002) y “John Leguizamo y la historia latina para idiotas” (2018), y en 2018 fue galardonado con un Tony especial por su trayectoria. Por la versión televisiva de “Freak”, dirigida por Spike Lee, ganó el Emmy a la mejor interpretación en un programa musical o de variedades, siendo el primer actor latino en obtener ese premio en la historia de los Emmy.

Su filmografía posterior incluye “John Wick” y “El Menú”, además de la voz de Sid en “La Era de Hielo” y de Bruno en “Encanto”. En televisión sumó nominaciones al Emmy por las miniseries “Waco” (2018) y “Así nos ven” (2019), y en 2023 presentó la serie documental “Leguizamo y la Riqueza Latina en Estados Unidos”.

Sus actuaciones en Colombia

En Colombia es especialmente recordado por su papel protagónico en “El Paseo 2” (2012), y también participó en “El amor en los tiempos del cólera” (2007) y “Paraíso Travel” (2008). Además, fue nombrado embajador honorario del cine colombiano por el entonces presidente Juan Manuel Santos.