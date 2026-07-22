Gobierno reglamenta la Ley de Entornos Digitales para niños, niñas y adolescentes en internet

EDUCACIÓN

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 769 de 2026, con el que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece las disposiciones para promover, proteger y garantizar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes en Colombia.

En el decreto se adiciona el Título 31 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que reúne la reglamentación del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El decreto tiene como objeto desarrollar los mecanismos necesarios para implementar la ley y consolidar una política pública orientada a la protección de los menores de edad frente a los riesgos presentes en los entornos digitales.

Para ello, fija las disposiciones que deberán seguir las entidades responsables de ejecutar y coordinar las acciones previstas en la legislación.

La expedición del Decreto 769 de 2026 no crea una nueva política, sino que desarrolla la ley aprobada por el Congreso, definiendo la estructura reglamentaria necesaria para su implementación y articulación dentro del ordenamiento jurídico del sector TIC.

El decreto rige a partir de su publicación y pasa a hacer parte del Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015.