Concejal Laura Silva pide frenar millonaria licitación del Aguinaldo Boyacense

La concejal de Tunja, Laura Silva Roldán, lanzó una nueva alerta sobre el proceso de contratación del Aguinaldo Boyacense 2026, al advertir que la licitación por más de 10.000 millones de pesos estaría avanzando de manera apresurada y con presuntas irregularidades.

En entrevista con Caracol Radio, la cabildante señaló que el proceso fue publicado el 17 de julio y cerró el 22 del mismo mes, dejando menos de tres días hábiles para la presentación de propuestas, situación que, a su juicio, limita la participación de posibles oferentes y genera dudas sobre la transparencia de la contratación. Además, recordó que la apropiación inicial del superávit para el evento fue de 8.500 millones de pesos, mientras que el contrato en curso asciende a 10.000 millones y hace parte de una contratación total cercana a los 14.700 millones de pesos.

Silva también cuestionó la calidad de los estudios previos y del análisis del sector que sustentan la licitación. Según afirmó, los documentos carecen de un diagnóstico técnico sobre las necesidades del Aguinaldo Boyacense y se limitan a recopilar información estadística. «...Los estudios previos y el análisis del sector son precarios, son meras copias de datos del DANE y no hay un estudio serio para saber en qué se van a gastar estos recursos...», manifestó. Asimismo, sostuvo que el proceso estaría diseñado para favorecer a operadores que ya cuentan con artistas nacionales e internacionales previamente definidos, lo que reduciría las posibilidades de competencia y dejaría en desventaja a empresas del ámbito local.

Otro de los principales reparos de la concejal se relaciona con la participación del talento artístico de Tunja y Boyacá. La corporada aseguró que ninguna empresa tunjana fue consultada durante el estudio de mercado, pese a que varias podrían prestar el servicio. Además, cuestionó que los recursos destinados a los artistas locales dependan de la utilidad que obtenga el operador privado y no de una asignación directa del presupuesto oficial. «...Es totalmente irregular que el dinero que les llegue a los artistas sea la ganancia de una inversión que la Alcaldía hace en un operador privado y no de una contratación directa que quiera beneficiar a esta población...», afirmó. En ese sentido, propuso que al menos entre el 10 y el 20 % del presupuesto permanezca en la ciudad para fortalecer la programación artística en barrios, veredas y escenarios comunitarios.

Durante la entrevista, Silva también criticó que, mientras se destinan millonarios recursos para la contratación de artistas nacionales, el sector cultural local ha permanecido sin convocatorias ni programas de apoyo durante este año. «...Tunja y Boyacá tienen una riqueza cultural inmensa, pero seguimos creyendo que solo artistas como Pipe Bueno van a llenar la Plaza de Bolívar. Este año no ha habido Noche de los Museos, no hay carpeta de estímulos y estamos entregando todo ese dinero a artistas que vienen 40 minutos y dejan una enorme utilidad a un operador privado...», expresó. Para la concejal, esta situación representa una falta de respaldo institucional a los gestores culturales del municipio, quienes durante años han impulsado la actividad artística de la ciudad.

Finalmente, la cabildante hizo un llamado a la administración encargada para revisar el proceso antes de adjudicar el contrato y permitir que el debate se dé con mayor participación ciudadana. Anunció que convocó una sesión especial con el secretario encargado de Cultura y representantes del sector artístico para conocer explicaciones sobre la licitación, mientras el debate formal de control político quedó programado para el 29 de julio. Sin embargo, advirtió que para esa fecha la administración transitoria ya habrá concluido su gestión, por lo que insistió en que las decisiones sobre una contratación de esta magnitud deben adoptarse con total transparencia y con garantías para los artistas y operadores culturales de Tunja.