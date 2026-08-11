Sismo de 7,4 deja afectaciones en 21 municipios del Huila

La Oficina para la Gestión del Riesgo presentó un balance preliminar con afectaciones en 21 municipios. Foto Relacionada

Neiva

El sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes a las 7:34 de la mañana, con epicentro en el departamento del Chocó y una profundidad de 96 kilómetros, fue sentido en los 37 municipios del Huila. Ante la emergencia, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar el seguimiento y consolidar los reportes.

Durante el PMU, la Oficina para la Gestión del Riesgo presentó un balance preliminar con afectaciones en 21 municipios: 88 viviendas, 31 instituciones educativas, dos vías y cinco centros comunitarios. Los daños incluyen grietas en paredes y pisos, afectaciones en cubiertas y muros, además de caída de rocas en carreteras.

Entre los municipios reportados están Baraya, donde se registraron daños en 29 viviendas y varias instituciones educativas; Elías, con 22 viviendas afectadas y daños en la parroquia San Emigdio y establecimientos educativos; y Campoalegre, con ocho viviendas afectadas y daños en dos instituciones educativas.

También se reportaron agrietamientos en colegios y viviendas de municipios como La Plata, Tello, Iquira, Palermo, Acevedo, Garzón, Rivera, Santa María y Timaná. En Colombia y Tello se presentó caída de rocas sobre vías, mientras que en Neiva se informó el colapso parcial de las paredes de una vivienda en zona rural.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que la información continúa siendo preliminar y puede variar a medida que los coordinadores municipales y organismos de socorro consoliden nuevos reportes. La gobernación del Huila mantiene el monitoreo permanente desde el PMU y mantendrá informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.