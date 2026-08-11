Tres civiles heridos tras operación militar en zona rural de San Calixto, Norte de Santander

Norte de Santander.

Tres civiles resultaron heridos durante lasoperaciones militares desarrolladas en la noche del lunes y la madrugada de este martes en la vereda Sinaí, jurisdicción de San Calixto, en el Catatumbo.

La situación fue verificada en la mañana de este martes por una comisión institucional de El Tarra, municipio que asumió la atención de la emergencia debido a la cercanía de la vereda con su casco urbano.

Jerson Figueroa, personero de El Tarra, confirmó a Caracol Radio que durante la inspección fue encontrada una vivienda afectada y tres personas heridas: un hombre de aproximadamente 50 años, su esposa, de unos 45, y otro hombre de alrededor de 30 años.

“Encontramos lamentablemente una vivienda afectada por un artefacto explosivo y encontramos tres personas graves”.

Los tres civiles fueron trasladados desde las primeras horas de la mañana hasta un centro asistencial en El Tarra, donde comenzaron a recibir atención médica.

“Desde las cinco de la mañana estuvimos haciendo el traslado, logramos llegar allá a muy tempranas horas de la mañana, ya acabamos de llegar aquí al centro hospitalario y en estos momentos le están haciendo la atención médica a las personas heridas”.

La comisión institucional tuvo que abandonar el sector ante la continuidad de las acciones. De acuerdo con el personero, durante la verificación se escucharon nuevas detonaciones y posteriormente fue observado un helicóptero sobrevolando el área.

“Estando en el lugar de los hechos, sonaron varias detonaciones, lo cual aceleró nuestra salida”.

Figueroa manifestó además preocupación por la posibilidad de nuevas afectaciones en comunidades cercanas, teniendo en cuenta que Sinaí se encuentra en inmediaciones de sectores rurales de otros municipios del Catatumbo.

El personero señaló, adicionalmente, que durante la verificación integrantes del Ejército Nacional se encontraban en las inmediaciones del sitio donde permanecían los civiles heridos y que, según su relato, los afectados habrían pedido ayuda sin recibir primeros auxilios.

La vereda Sinaí pertenece a San Calixto, aunque se encuentra aproximadamente a 40 minutos del casco urbano de El Tarra.

Por esta cercanía, fueron las autoridades de este último municipio las que realizaron el desplazamiento, verificaron la situación y efectuaron el traslado de los heridos.