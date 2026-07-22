Escoltas de la UNP protestan en Cúcuta por cambios en la contratación. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UNP), afiliados al Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), adelantan una jornada de protesta en las instalaciones de la entidad en Cúcuta para rechazar lo que califican como una reforma en el modelo de contratación que, según advierten, pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 12.000 escoltas tercerizados en Colombia.

En Norte de Santander, de acuerdo con el sindicato, alrededor de 500 trabajadores resultarían afectados por las modificaciones que plantea el Gobierno Nacional.

El vicepresidente nacional de Sinproseg, Reiler Trujillo, aseguró a Caracol Radio que la preocupación surge por la intención del Gobierno Nacional y de la dirección de la UNP de incorporar cerca de 6.000 nuevos hombres de protección, sin garantizar la vinculación de quienes actualmente prestan el servicio como contratistas.

“Van a contratar a 6.000 personas nuevas y no le van a respetar los derechos laborales y la historia laboral que tienen los compañeros tercerizados dentro del programa”, afirmó Trujillo.

El dirigente sindical explicó que el gremio no se opone a la ampliación de la planta de personal, sino a la forma en la que, según sostiene, se está adelantando el proceso.

“No estamos en contra de la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección. Estamos en contra de los argumentos que ellos están presentando para dejar por fuera a los más de 12.000 escoltas”, señaló.

Durante la manifestación, los trabajadores solicitaron la instalación de una mesa de diálogo y concertación con el Gobierno Nacional y la dirección de la UNP para revisar el proceso de contratación y garantizar los derechos laborales de quienes actualmente hacen parte del programa de protección.

De acuerdo con Trujillo, la situación afecta a las diez zonas en las que está dividido el programa de protección y aseguró que la incertidumbre también alcanza a los trabajadores de Norte de Santander.

El representante sindical indicó que las protestas se desarrollan de manera simultánea en varias sedes de la UNP en el país y advirtió que permanecerán hasta que el Gobierno Nacional instale una mesa de concertación con las organizaciones sindicales.

Pese a la movilización, aclaró que los esquemas de protección continúan operando con normalidad y que las personas beneficiarias del programa no quedarán desprotegidas.

“Ningún servidor público, líder social o defensor de derechos humanos se va a quedar sin protección. Estamos utilizando a los compañeros que están en descanso para no afectar la prestación del servicio”, explicó.

Finalmente, Sinproseg reiteró el llamado al Gobierno Nacional para abrir un espacio de diálogo que permita revisar el proceso de contratación y brindar garantías laborales a los escoltas que actualmente integran el programa de protección.