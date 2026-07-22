Durante operativo sanitario fueron incautados 26 semovientes en Norte de Santander. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Norte de Santander

Un total de 26 semovientes, entre ellos 21 bovinos y cinco bufalinos, fueron incautados durante un operativo conjunto realizado en el peaje Los Acacios, sobre la vía Cúcuta - Pamplona, cuando eran transportados en dos camiones con destino a una planta de beneficio del departamento.

“La intervención fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, a través del Grupo Operativo del Impuesto al Degüello de Ganado Mayor de la Secretaría de Hacienda, en articulación con la Policía Nacional, mediante la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en cumplimiento del Plan de Acción 2026″, aseguró la gobernación de Norte de Santander a través de un comunicado.

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Este operativo sanitario busca cumplir las decisiones adoptadas por el Comité de Carnes del departamento, luego de que en una planta de beneficio se detectaran semovientes presuntamente marcados con hierros de origen extranjero, encendiendo las alertas por el posible ingreso irregular de animales al territorio nacional, representando un alto riesgo sanitario para la región y el país.

“Como parte de la respuesta institucional, se fortalecieron las acciones de control para prevenir el ingreso de enfermedades de control oficial, como la fiebre aftosa y la brucelosis, que podrían afectar el estatus sanitario del país y la cadena productiva ganadera”, expresó la administración departamental.

Es de resaltar que los animales incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso correspondiente, conforme a los protocolos y normativa sanitaria vigente.