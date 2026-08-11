Silos, Norte de Santander, cierra su templo parroquial por riesgo de colapso. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La parroquia Santo Domingo de Silos permanece cerrada de manera preventiva luego de que el terremoto registrado este lunes agravara las condiciones de su estructura, especialmente en la cubierta del templo.

El alcalde de Silos, Pedro Vera, explicó a Caracol Radio que la iglesia ya presentaba un deterioro importante y que el movimiento telúrico generó nuevas afectaciones.

“El techo se deterioró bastante, se abrieron más grietas, más columnas y ayer la parroquia decidió tomar la decisión de cerrar el templo”.

La medida busca evitar riesgos para los feligreses, mientras se determina el alcance de los daños y las obras que requiere la edificación.

El mandatario municipal señaló que la situación es especialmente preocupante porque se trata de un inmueble con valor histórico y cultural para la región y que, según las estimaciones preliminares, la intervención de la cubierta podría tener un costo cercano a los mil millones de pesos.

“Nuestro templo es un monumento cultural y en verdad hemos llamado a la Gobernación para que nos ayude con dinero, mirando el tema de estudios y diseños para el cambio de este techo”.

Vera explicó que la administración municipal no puede asumir por sí sola una intervención de estas características, por lo que ya se adelantan acercamientos con la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Cultura para buscar recursos que permitan atender la emergencia.

“Estamos haciendo un llamado a las autoridades. Sabemos que es patrimonio departamental y estamos haciendo acercamientos con el gobernador, con la comunidad, para poder pedir la ayuda de él directamente por medio de la Secretaría de Cultura”.

Mientras se define una intervención para el templo, las actividades religiosas fueron trasladadas a otros espacios.

El alcalde indicó que en el casco urbano hay dos capillas que están siendo utilizadas para garantizar la celebración de las eucaristías.

De acuerdo con la información entregada por la parroquia, las misas dominicales se realizarán a las 7:00 de la mañana y 6:00 de la tarde en la Casa Cural, y a las 10:00 de la mañana en la Capilla de Zaqueta, mientras el templo permanece cerrado por el riesgo asociado a su cubierta.

La Alcaldía espera que, con el acompañamiento de las autoridades departamentales, puedan adelantarse los estudios y diseños necesarios para definir la intervención que requiere esta estructura patrimonial.