Talento cartagenero brilló y fue premiado en los Joselito Carnaval de Oro del Carnaval de la 44

La riqueza cultural y el patrimonio vivo de Cartagena y el departamento de Bolívar recibieron un histórico reconocimiento. La Biblioteca y Centro Cultural Pie de la Popa fue el escenario escogido para la entrega oficial del Trofeo Joselito Carnaval de Oro, el máximo galardón que otorga el Carnaval de la 44 a las expresiones artísticas que se destacaron por su calidad, disciplina y salvaguarda de la identidad caribeña en las carnestolendas.

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El acto de distinción exaltó la diversidad de propuestas que viajaron desde el territorio bolivarense para nutrir la agenda del proyecto cultural del Carnaval de la 44, consolidando un puente de hermandad festiva que crece año tras año.

“Al IPCC, muchas gracias por el espacio para poder entregar y distinguir a todos los ganadores del Trofeo Joselito Carnaval de Oro, a los grupos folclóricos que participan en el Carnaval de Barranquilla, en el Proyecto Cultural Carnaval de la 44. Esperamos seguir contando con el apoyo del IPCC para que estos grupos folclóricos, todo el patrimonio y toda la riqueza de Cartagena nos sigan aportando al Carnaval de Barranquilla y concretamente al Carnaval de la 44”, afirmó Édgar Blanco, presidente de la Asociación de Grupos Folclóricos del Departamento del Atlántico y director fundador del Carnaval de la 44, quien extendió su agradecimiento a los hacedores por su esfuerzo y dedicación.

El listado completo de ganadores del Joselito Carnaval de Oro lo integran: Las Tortugas Marinas, Juventud Caribe, Son Calamary, Expresiones de Colombia, Calenda de Getsemaní, Baila sin límite esencia negra, Tepsicore (Turbaco), Bahía de Manga, Cumbalí, Brisas de Cartagena (Adulto Mayor), Afrobantu, Kymbala, Bailarte de Cartagena, La Coqueleta, Kalov Dance, Afrocaribe, Dakhari (Turbaco), Expresión Caribe, Escuela de formación folclórica Mahana, Origen, cultura y tradición (Arjona), Fusión Afrolatina (Arjona), Estrellas latinoamericanas, Candela caribeña y Son Caribanná de Turbaco.

La entrega de estos premios reafirma la importancia de las convocatorias de circulación institucional que permiten proyectar el talento local en vitrinas nacionales de alto impacto, generando un doble reconocimiento para los hacedores de la ciudad.

“Orgullosamente este año fuimos ganadoras de la convocatoria del IPCC Cartagena Circula Carnaval de Barranquilla y ganadoras del Joselito Carnaval de Oro, entonces es un doble triunfo. Somos orgullo cartagenero las Tortugas Marinas y que viva el carnaval de la 44, vamos por más”, expresó Carmen Edí Jaramillo Pino, directora de la danza teatral y disfraz colectivo Tortugas Marinas de Cartagena.

Por su parte, Nubian Medina, directora de la comparsa La Coqueleta, destacó el valor de la identidad musical en estos espacios: “Estamos profundamente emocionadas por esta premiación, ya este año es la segunda vez que somos ganadoras con nuestra comparsa. Qué viva Cartagena y todos sus alrededores, porque nosotros somos cultura picotera”.

El respaldo de la administración distrital se mantiene firme en la proyección de estas delegaciones que salvaguardan la memoria colectiva del Caribe.

“Es un orgullo ver cómo nuestros artistas, gestores y portadores de tradición dejan en alto el nombre de Cartagena y Bolívar en escenarios tan exigentes. El Joselito Carnaval de Oro que hoy reciben estas agrupaciones es el resultado de su rigor coreográfico, su resistencia cultural y ese amor inquebrantable por lo nuestro. Desde el IPCC seguiremos impulsando y respaldando estos procesos de circulación que fortalecen el ecosistema cultural, dignifican a nuestros hacedores y demuestran que Cartagena es cuna de arte, creatividad y patrimonio vivo para todo el Caribe”, concluyó Shirley Tuñón, directora del IPCC.