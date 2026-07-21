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21 jul 2026 Actualizado 12:23

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Santa Marta

Reunión entre ASBAMA y el ministro de Agricultura designado abre diálogo sobre la agenda del sector

Al cierre de la jornada, el ministro designado y la dirigencia gremial reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada durante los próximos cuatro años para asegurar la sostenibilidad del sector bananero frente a los desafíos globales.

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Magdalena

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo una reunión de trabajo con la junta directiva de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA), encabezada por su presidente ejecutivo, José Francisco Zúñiga Cotes, y con representantes de las principales empresas productoras y comercializadoras del sector.

Durante el encuentro las partes acordaron una agenda articulada en torno a tres ejes: productividad, rentabilidad y competitividad. Entre los compromisos se destacan el diseño de nuevos instrumentos de financiamiento de largo plazo para la modernización del riego y la adopción de energías alternativas en las fincas bananeras; un modelo de crédito agropecuario que valore el flujo de caja del proyecto productivo; el fortalecimiento del seguro agropecuario con esquemas más accesibles para el productor; y un plan de intervención de vías terciarias que reduzca los costos de transporte de la fruta.

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La agenda contempla, además, un capítulo para los pequeños productores, con acciones de caracterización, asistencia técnica y acompañamiento orientadas a mejorar sus ingresos, así como la simplificación de trámites y cargas normativas que hoy limitan la competitividad del campo.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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