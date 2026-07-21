Enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo deja daños en el acueducto de Campo Dos en Tibú

Enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo deja daños en acueducto de Campo Dos en Tibú. / Foto: Tomada de video cortesía comunidad.

Catatumbo

Habitantes del corregimiento Campo Dos en Tibú vivieron momentos de zozobra y tensión por los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC.

De acuerdo con la información suministrada por las comunidades, desde la noche de este sábado 18 de julio iniciaron los combates entre los grupos armados en el sector Club de Leones, corregimiento de Tres Bocas, municipio de Tibú, en Norte de Santander. Sin embargo, estos enfrentamientos, en las últimas horas, se trasladaron hasta el casco urbano de Campo Dos, en este mismo municipio, dejando confinados a todos sus habitantes.

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Los habitantes de Campo Dos, a través de un video dieron a conocer los daños estructurales que sufrió el acueducto que suministra de agua potable a esta población. En este video la persona que graba expresa lo siguiente:

“Señores directivos del acueducto Campo Dos, miren, no sé de dónde estarán disparando, pero un proyectil le pegó al tubo de cuatro pulgadas y vea cómo lo dañó. Grave la situación porque no podemos llenar el (tanque) aéreo con esta situación”.

Es de resaltar que estos enfrentamientos dejaron además daños estructurales en viviendas y algunos vehículos.