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21 jul 2026 Actualizado 11:43

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Enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo deja daños en el acueducto de Campo Dos en Tibú

Las confrontaciones se presentaron durante el fin de semana de puente festivo.

Enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo deja daños en acueducto de Campo Dos en Tibú. / Foto: Tomada de video cortesía comunidad.

Enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo deja daños en acueducto de Campo Dos en Tibú. / Foto: Tomada de video cortesía comunidad.

Enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo deja daños en acueducto de Campo Dos en Tibú. / Foto: Tomada de video cortesía comunidad.
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Catatumbo

Habitantes del corregimiento Campo Dos en Tibú vivieron momentos de zozobra y tensión por los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC.

De acuerdo con la información suministrada por las comunidades, desde la noche de este sábado 18 de julio iniciaron los combates entre los grupos armados en el sector Club de Leones, corregimiento de Tres Bocas, municipio de Tibú, en Norte de Santander. Sin embargo, estos enfrentamientos, en las últimas horas, se trasladaron hasta el casco urbano de Campo Dos, en este mismo municipio, dejando confinados a todos sus habitantes.

Más información

Los habitantes de Campo Dos, a través de un video dieron a conocer los daños estructurales que sufrió el acueducto que suministra de agua potable a esta población. En este video la persona que graba expresa lo siguiente:

“Señores directivos del acueducto Campo Dos, miren, no sé de dónde estarán disparando, pero un proyectil le pegó al tubo de cuatro pulgadas y vea cómo lo dañó. Grave la situación porque no podemos llenar el (tanque) aéreo con esta situación”.

Es de resaltar que estos enfrentamientos dejaron además daños estructurales en viviendas y algunos vehículos.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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