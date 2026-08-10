Cruz Roja de Boyacá envía 32 voluntarios al Eje Cafetero

La Cruz Roja Seccional Boyacá activó su grupo de Búsqueda y Rescate Urbano tras el sismo registrado esta mañana y dispuso el desplazamiento de 32 voluntarios hacia el Eje Cafetero.

El equipo está integrado por personal de Tunja, Duitama, Sogamoso y Paipa, con capacidades para atender emergencias y apoyar las labores de rescate.

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Según explicó a Caracol Radio Manuel Fonseca, director de Salud de la Cruz Roja Seccional Boyacá, el grupo cuenta con equipos para rescate urbano y rescate liviano, además de personal de salud y logística. Los voluntarios están capacitados para realizar labores de búsqueda y localización de personas que puedan encontrarse atrapadas en estructuras colapsadas.

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Fonseca señaló que el despliegue fue preparado para operar de manera autónoma durante aproximadamente siete días, periodo en el que los equipos realizarán las labores que sean requeridas en las zonas afectadas. La misión hace parte de la respuesta de la Cruz Roja Colombiana ante la emergencia y busca contribuir a la atención de las comunidades damnificadas.