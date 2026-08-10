Bomberos de Tunja apoyarán rescate en el Eje Cafetero

El Cuerpo de Bomberos de Tunja se sumará a las labores de atención de la emergencia provocada por el fuerte sismo que afectó varias regiones del país. El comandante del organismo, capitán Darío Pedreros, explicó a Caracol Radio que desde el momento en que se conoció la emergencia pusieron sus capacidades a disposición de la Dirección Nacional de Bomberos y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El despliegue estará conformado por siete bomberos especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, además de dos binomios caninos, integrados por bomberos y perros entrenados para localizar personas. También será enviada una ambulancia que prestará apoyo al personal de emergencia y atenderá las necesidades que puedan presentarse entre las comunidades afectadas en el Eje Cafetero.

Según el capitán Pedreros, el equipo permanecerá inicialmente alrededor de siete días en la zona, dependiendo de las necesidades que se encuentren en terreno. Posteriormente se organizarían relevos para mantener el apoyo. El comandante señaló que la misión busca contribuir a la localización y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas en estructuras afectadas por el movimiento telúrico.