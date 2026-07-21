“Donde Quiera Que Estés”: Santiago Cruz lanza el primer sencillo de su próximo álbum

Santiago Cruz abre un nuevo capítulo en su carrera musical con el lanzamiento de “Donde Quiera Que Estés”, el primer sencillo de Fragmentos, su próximo álbum de estudio.

La canción, disponible desde este 21 de julio, se convierte en una de las composiciones más personales del artista, al estar inspirada en la ausencia de su padre, fallecido en 2002, pocos meses antes del inicio de su trayectoria profesional.

Escrita por el propio Santiago Cruz y producida por Charlie Triana, la canción nace como una conversación que el cantante siempre quiso tener con su padre.

A través de una letra cargada de emociones, el artista le cuenta cómo ha transcurrido su vida desde su partida: el crecimiento de su carrera, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos y otros momentos que nunca pudo compartir con él.

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"Donde Quiera Que Estés" también destaca por su propuesta musical. La producción combina piano acústico, una instrumentación sobria y un delicado arreglo de cuerdas interpretado por la Orquesta FAMES de Macedonia del Norte.

El lanzamiento tiene un significado especial para el cantautor, ya que fue estrenado el 21 de julio, fecha en la que su padre habría cumplido 75 años.

“Esta es, tal vez, de las canciones más emotivas y personales que he escrito en mi vida. Era una necesidad hablar de este dolor y de esta ausencia a través de una canción. Quise que este lanzamiento fuera un regalo para él y también para mí”, expresó Santiago Cruz.

El sencillo llega acompañado de un videoclip dirigido por María Zárate y realizado por Kinofónica, que desarrolla una propuesta visual cargada de simbolismo. }

En un espacio completamente blanco, objetos como espejos, fichas de dominó y pequeños aviones representan distintos recuerdos de la infancia del artista y de la relación con su padre, hasta culminar con un abrazo que simboliza un reencuentro eterno.

Además del estreno de “Donde Quiera Que Estés”, Santiago Cruz confirmó que Fragmentos llegará acompañado de “Sigo en Pie Tour”, la gira más ambiciosa de su carrera.

El recorrido incluirá más de 30 conciertos por Colombia, México, Estados Unidos y Europa, con una propuesta que busca conectar con el público a través de historias sobre la resiliencia, la memoria y el poder de la música.

Con este lanzamiento, el cantautor colombiano no solo presenta el primer adelanto de su undécimo álbum de estudio.

También invita a sus seguidores a recorrer una obra construida desde la vulnerabilidad y la reflexión, donde las emociones personales se convierten en canciones capaces de conectar con miles de personas.