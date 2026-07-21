Murió Kaylee Hottle, actriz de “Godzilla vs. Kong”, tras un accidente de tráfico

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en las dos últimas entregas de la franquicia MonsterVerse, murió este martes tras un accidente de tráfico en el estado de Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.

Según el relato del padre, las autoridades lo contactaron primero para informarle que su hija estaba involucrada en un choque grave y, poco después, recibió una segunda llamada en la que le comunicaron que el corazón de la joven se había detenido durante el traslado al hospital. Hottle, que se encontraba en Texas cuando recibió la noticia, anunció la muerte de su hija a través de una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook, expresándose en Lengua de Señas Americana (ASL).

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¿Quién era Kaylee Hottle?

Nacida en Atlanta, Georgia, en 2007, y criada en Austin, donde asistió a la Escuela para Sordos de Texas, Hottle provenía de una familia con sordera de varias generaciones. Dio sus primeros pasos en la actuación a los 9 años con un comercial para Glide, una aplicación de mensajería de video usada ampliamente en la comunidad sorda.

Su salto al cine llegó en 2021, cuando interpretó a Jia en “Godzilla vs. Kong”, una adolescente que vive en la Isla Cráneo junto a la doctora Ilene Andrews —interpretada por Rebecca Hall— y que se comunica con el Rey Kong mediante lengua de señas. Tres años después repitió el papel en “Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio” (2024). Fuera de MonsterVerse, tuvo una aparición en la serie “Magnum P.I.”, en un episodio de la cuarta temporada.

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Un papel que marcó a la comunidad sorda

En una entrevista previa al estreno de la segunda película, la joven actriz destacó lo que significaba ver a su personaje en la pantalla grande, subrayando su deseo de que otras personas sordas la vieran como una fuente de inspiración. En otra conversación, se refirió al peso de actuar en películas de monstruos siendo una persona sorda y a su mensaje de que no existen límites para la comunidad.