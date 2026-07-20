Comité de Paz pide proteger la educación de más de 1.100 estudiantes del Catatumbo

Norte de Santander

El Comité Técnico del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander hizo un llamado urgente a los actores armados que tienen presencia en la subregión del Catatumbo para que respeten el derecho fundamental a la educación de más de 1.100 niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado.

De acuerdo con la información entregada por el Consejero de Paz de Norte de Santander, en el Catatumbo, al menos 1.100 niños no han podido regresar a sus escuelas, por presencia de minas antipersona en las instituciones educativas.

“Se hace un llamado urgente a los actores del conflicto armado en la zona rural del Catatumbo a cesar de manera inmediata el uso de drones, la instalación de minas antipersona y los enfrentamientos armados, prácticas que vulneran de manera directa derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación”.

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La educación debe permanecer al margen del conflicto

El Comité reiteró que la educación es un bien público esencial y un derecho irrenunciable que debe mantenerse al margen de cualquier forma de violencia, intimidación o instrumentalización.

“La educación, reconocida como bien público esencial y derecho irrenunciable, debe permanecer ajena a toda forma de violencia, amenaza o instrumentalización. La escuela constituye un territorio de paz y su preservación es condición indispensable para la reconciliación, la convivencia y la construcción de un futuro digno para nuestras comunidades”.

Como parte del llamado, el Comité solicitó la abstención inmediata de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la comunidad educativa y pidió el reconocimiento expreso de los entornos escolares como espacios inviolables en medio de la confrontación armada.

“Se requiere la abstención inmediata de cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la seguridad y la permanencia escolar de la niñez, así como el reconocimiento expreso de los entornos educativos como espacios inviolables en el marco de la confrontación armada”.