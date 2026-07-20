Manuela Sánchez Goubert, la artista colombiana que triunfa en Nueva York

La artista bogotana Manuela Sánchez está a punto de cumplir uno de los mayores sueños de su carrera: presentarse en el Lincoln Center de Nueva York. La cantante, que actualmente reside en esa ciudad, llevará su propuesta musical a un escenario emblemático, donde compartirá con músicos de distintas partes del mundo.

En A Vivir Que Son Dos Días, Manuela expresó la emoción y el orgullo que siente por este nuevo paso en su trayectoria artística, resultado de años de trabajo y de una búsqueda constante por conectar su música con sus raíces colombianas.

Aunque nació en Bogotá, a los nueve años se trasladó junto a su familia a Nueva York, ciudad donde estudió música y comenzó a construir una propuesta artística que define como una investigación permanente de su identidad y de la riqueza cultural colombiana. Entre sus mayores anhelos también está realizar una gira por Europa para seguir llevando su música a nuevos públicos.

La presentación en el Lincoln Center se realizará el próximo 6 de agosto. El concierto es gratis con inscripción previa e incluirá un repertorio compuesto por música original, además de algunas canciones que harán parte de su próximo álbum.

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La artista asegura que sus composiciones han logrado conectar no solo con los colombianos que viven en el exterior, sino también con personas de diferentes culturas, demostrando que la música puede trascender idiomas y fronteras. Entre las figuras que más han influido en su trabajo destaca a Totó la Momposina, una de las grandes referentes de la música tradicional colombiana.

Tras su presentación en Nueva York, Manuela Sánchez regresará a Colombia para ofrecer un concierto el 3 de septiembre en Galería Café Libro, en Bogotá, y posteriormente participará, el 8 de septiembre, en el Festival de Jazz de los Andes.

Para la cantante, la experiencia de migrar despertó un interés aún más profundo por sus raíces. Afirma que, al dejar el país de origen, la identidad cobra un nuevo significado, motivo por el cual continúa estudiando las tradiciones y expresiones culturales que busca representar a través de sus canciones.