El chef colombiano Aris Pabón conquista una estrella Michelin al frente del restaurante Centauro

El chef colombiano Aris Pabón continúa dejando en alto el nombre del país en la gastronomía internacional. En 2025 asumió la dirección de la cocina de Centauro, en Mendoza, Argentina, y en su primer año de liderazgo el restaurante obtuvo una estrella Michelin, el reconocimiento más prestigioso de la alta cocina.

En A Vivir Que Son Dos Días, el cocinero, nacido en Barranquilla y radicado en Argentina desde hace ocho años, aseguró que este logro representa uno de los momentos más importantes de su carrera y el resultado del esfuerzo de todo un equipo de trabajo.

Pabón explicó que recibir una estrella Michelin también implica una gran responsabilidad, pues mantener el reconocimiento exige conservar los más altos estándares de calidad. Además, recordó que las visitas de los inspectores se realizan de forma completamente anónima, como ocurrió en el caso de Centauro.

La Guía Michelin evalúa aspectos como la calidad de los ingredientes, el dominio de las técnicas de cocción, la armonía de los sabores, la consistencia de la propuesta gastronómica y la personalidad que el chef logra transmitir a través de cada plato.

A lo largo de su trayectoria, Aris Pabón ha trabajado en diferentes cocinas que, según afirma, han contribuido a formar su identidad culinaria. Esa experiencia hoy se refleja en una propuesta que busca resaltar los ingredientes y sabores naturales, especialmente las frutas, presentes en muchas de sus preparaciones.

Con este reconocimiento, el chef colombiano reafirma el talento de la cocina nacional en escenarios internacionales y demuestra que la creatividad, la disciplina y el trabajo en equipo pueden llevar la gastronomía colombiana a lo más alto del mundo.