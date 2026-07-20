ColombiaOne, el portal que lleva las historias de Colombia al mundo en inglés

Mostrar una Colombia diferente al público internacional es el propósito de ColombiaOne, un medio de comunicación digital que publica noticias en inglés para acercar la realidad del país a lectores de todo el mundo.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, María Camila Guerra, integrante del equipo editorial, explicó que la plataforma nació con el objetivo de convertirse en un puente entre Colombia y la audiencia internacional, ofreciendo una mirada más completa sobre lo que ocurre en el país.

Fundado en 2023 por un grupo de periodistas de diferentes nacionalidades, ColombiaOne surgió al identificar la falta de un medio especializado en noticias sobre Colombia escritas en inglés. A partir de esa necesidad, el proyecto comenzó a contar historias que reflejan una faceta distinta del país, más allá de los estereotipos.

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Según María Camila, uno de los aspectos que distingue a la plataforma es la forma de narrar las historias y la diversidad de los temas que aborda. Su contenido incluye información sobre política, cultura, entretenimiento, turismo, economía y otros asuntos de interés para una audiencia global.

Entre las secciones más consultadas del portal se encuentra el listado de las diez noticias más destacadas del día. La periodista señaló que la selección representa un reto constante para el equipo editorial, que debe decidir cuáles acontecimientos reflejan mejor la actualidad colombiana.

Con esta apuesta periodística, ColombiaOne busca fortalecer la presencia de Colombia en el escenario internacional y demostrar que el país también tiene historias de innovación, cultura, talento y transformación que merecen ser conocidas más allá de sus fronteras.