Luis Díaz presenta la nueva camiseta suplente del Bayern Múnich: precio y dónde comprarla

El Bayern Múnich dio a conocer su nueva camiseta visitante para la temporada 2026-2027, una prenda que busca representar la identidad, el carácter y la mentalidad competitiva del club alemán. Con un diseño clásico y elegante, la nueva equipación refleja la confianza en las propias fortalezas, la autoridad para afrontar los partidos más importantes y la capacidad del equipo para responder bajo presión, especialmente en condición de visitante.

Según explicó el club, esta camiseta simboliza la determinación con la que el Bayern enfrenta cada compromiso fuera de casa, dejando claro que en los grandes escenarios no hay espacio para las dudas. La nueva indumentaria mantiene una estética sobria con predominio del color blanco, acompañada de un cuello tipo polo y detalles en rojo y azul marino, colores tradicionales de la institución bávara.

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Uno de los aspectos más llamativos del diseño es la presencia del histórico escudo del Bayern München en el pecho, un elemento que rinde homenaje a la historia y la tradición del club más ganador del fútbol alemán. La combinación entre un diseño moderno y símbolos históricos convierte esta camiseta en una edición especial para los aficionados del conjunto dirigido por Vincent Kompany.

El primer equipo masculino estrenará oficialmente esta segunda equipación el próximo 25 de julio, cuando dispute un partido amistoso frente al SV Wehen Wiesbaden como parte de su preparación para la nueva temporada. Por su parte, el Bayern Múnich Femenino hará su debut con esta camiseta el 1 de agosto, en el encuentro amistoso ante el 1. FC Nürnberg, que se jugará en Donauwörth.

¿Cuando estará disponible en Colombia y qué precio tendrá?

La nueva camiseta visitante ya se encuentra disponible en Colombia a través de las tiendas oficiales de adidas y su tienda virtual. Los aficionados podrán adquirirla en dos versiones: la versión aficionado, con un precio de $429.950 pesos colombianos, y la versión jugador, confeccionada con mejor tecnología para los futbolistas profesionales, que tendrá un costo de $599.950 pesos colombianos.

Los precios aplican tanto para las versiones de hombre como de mujer. En el caso de la versión para niños, la camiseta tendrá un valor de $319.250 pesos colombianos. Además, quienes deseen personalizar la prenda con el nombre y número de su jugador favorito podrán hacerlo por un costo adicional de $50.000 pesos.

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