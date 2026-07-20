Bogotá fortalece su turismo con más de 20 atractivos accesibles reconocidos internacionalmente

Bogotá sumó un nuevo reconocimiento a su oferta turística con la certificación TUR4all, un sello internacional que distingue a los destinos y atractivos que cumplen con estándares de accesibilidad e inclusión. Más de 20 sitios de la ciudad hacen parte de este listado, consolidando a la capital como un destino cada vez más preparado para recibir a todo tipo de visitantes.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, la directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón, destacó la importancia de este logro y aseguró que es el resultado del trabajo conjunto entre el Distrito y diferentes actores del sector turístico.

Entre los lugares reconocidos se encuentran el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Maloka, Monserrate, la Zona T y la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, espacios que ofrecen condiciones para que personas con diferentes necesidades de movilidad y accesibilidad puedan disfrutarlos. Garzón también resaltó que el Parque Metropolitano Simón Bolívar es el único parque de Latinoamérica con certificación de carbono cero.

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La directora señaló que Bogotá continúa posicionándose como un destino atractivo gracias a su oferta gastronómica, la realización de eventos culturales y la llegada de grandes conciertos internacionales, factores que han fortalecido el turismo en la ciudad.

Asimismo, destacó el papel del sector privado en este proceso, ya que varios de los lugares reconocidos pertenecen a entidades privadas que han trabajado de manera articulada con el Distrito para implementar mejoras y cumplir con los estándares internacionales de accesibilidad.

La invitación es para que tanto los bogotanos como los visitantes recorran estos espacios y descubran una ciudad que ofrece experiencias para todos. Con este reconocimiento, Bogotá reafirma su compromiso de consolidarse como un destino turístico más incluyente, accesible y diverso.