Al menos cuatro municipios de Norte de Santander están bajo amenazas de atentados terroristas

Norte de Santander

La escalada violenta de los grupos armados durante el fin de semana de puente festivo en conmemoración a los 216 años del grito de independencia de Colombia, mantiene en alerta máxima a cuatro municipios de Norte de Santander.

Todo inició desde el pasado viernes 17 de julio, con el asesinato de un patrullero de la policía y un civil en el casco urbano del municipio de El Carmen, mientras sus habitantes disfrutaban de sus fiestas patronales. Tras lo anterior, la administración municipal se vio obligada a suspender la programación y decretar toque de queda hasta las 6:00 de la mañana del próximo martes 21 de julio, como medida para preservar la seguridad de los carmelitanos.

Mientras tanto la aerolínea Satena anunció la suspensión de sus vuelos hacia el municipio de Ocaña, esto como medida de seguridad ante la amenaza de atentados terroristas contra las instalaciones del aeropuerto Aguas Claras. Esta decisión deja a los ocañeros sin la posibilidad de una conexión aérea hacia Cúcuta y Medellín.

Los tibuyanos también han vivido un fin de semana de mucha preocupación. Desde el pasado viernes en la noche se han reportado fuertes combates de grupos armados en zona rural de ese municipio. Uno de los momentos de mayor zozobra se vivió este domingo 19 de julio en el corregimiento de Campo Dos, donde hombres del ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC sostuvieron enfrentamientos, dejando confinada a toda su población. Tras lo anterior, la alcaldía de Tibú comunicó la cancelación del evento cultural y musical programado para este lunes 20 de julio.

Finalmente, al sur del departamento, sobre la vía La Lejía, fue abandonado un cilindro con las insignias del ELN que mantiene con restricciones de movilidad a los habitantes de la zona.

Las autoridades en Norte de Santander se encuentran en máxima alerta.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: