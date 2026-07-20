Calamar está renaciendo gracias a la Fundación Pintuco

Mauricio Mazo director de la Fundación Pintuco resalta la importancia que llegó a tener el municipio para el país y es un trabajo que va de la mano con la gobernación, la administración local y la fundación con el propósito de restablecer el patrimonio histórico de Calamar.

El municipio fue muy importante en su momento porque toda la mercancía que llegaba a Colombia tenía que pasar por Calamar y cuando se acabó la vía férrea fue que el lugar quedó en el olvidó.

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Con más de 280 fachadas arregladas se ha creado la bruta del color, esto ayuda a resaltar la historia importante para el país que hay detrás de cada casa arreglada, se han capacitado a los habitantes de Calamar y les ha dejado nuevas capacidades a los participantes.

La historia que se cuenta en la ruta del color se puede encontrar en murales y se puede escuchar desde la historia de la tienda hasta las más importantes que vieron nacer la economía de Colombia, lo más importante es la participación de la comunidad porque ellos están dispuestos a ver mejorar el municipio.

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Los guardianes del territorio son esas personas que se encargan de preservar las historias que rodean la identidad del lugar, a través de un paolero o coloquialmente conocidos como visitaxis se puede conocer la historia de cada fachada restaurada y en las calles de Calamar.

Las iniciativas salen de las Alcaldías que deciden apostarle a un mejor lugar para sus habitantes, resalta Mauricio Mazo es que la comunidad tiene que participar en esa iniciativa y querer ver mejor su territorio.