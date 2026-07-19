Suspenden obras en Universidad de El Tarra por incumplimientos en el pago de salarios a los obreros. / Foto: Video denuncia trabajadores.

Catatumbo

Los obreros que adelantan su trabajo en la Universidad de El Tarra, en Norte de Santander, suspendieron sus labores argumentando incumplimientos en el pago de sus salarios.

La denuncia pública la hicieron a través de un video, donde expresaron que "desde el jueves 16 de julio, los obreros de la Universidad de Catatumbo decidimos detener labores de construcción, ya que nos hemos visto afectados por varios factores. Entre algunos factores está el incumplimiento de pago de algunas prestaciones sociales que nos corresponden“, expresó el hombre que tomó la vocería en esta denuncia.

Resaltó además que están a la espera de soluciones prontas para continuar con esta importante obra que beneficiaria a los jóvenes de la región del Catatumbo.

“Esperamos una pronta respuesta de los organismos de control y de las entidades competentes, así como de acciones concretas que permitan corregir las situaciones denunciadas y asegurar que este proyecto pueda llegar a feliz término en beneficio de todo el pueblo catatumbero, ya que esta obra representa la esperanza de muchos jóvenes, el presente y futuro de nuestra región”.

Además, hizo especial énfasis en asegurar que no pertenecen a ningún grupo armado al margen de la ley, que tenga intenciones de sabotear dicha obra.

“Queremos aclarar de manera contundente que no pertenecemos a ningún grupo al margen de la ley, solo somos trabajadores humildes haciendo valer nuestros derechos de manera pacífica y educada”.