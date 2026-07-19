Decretan toque de queda en El Carmen, Norte de Santander, por escalada violenta

Norte de Santander

Los hechos violentos presentados la madrugada de este viernes 17 de julio en el casco urbano del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, obligó a la alcaldía a decretar de toque de queda.

Mientras los carmelitanos disfrutaban de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, así como de la agenda cultural por los 340 años de fundación de su municipio y en medio de conciertos vallenatos, un hombre armado asesinó a un patrullero de la policía que prestaba su servicio en la garita de la estación de ese municipio. En el hecho, un civil resultó herido, quien fue trasladado hacia el municipio de Ocaña, donde falleció la mañana de este sábado 18 de julio, debido a la gravedad de sus heridas.

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Tras lo anterior, la alcaldía tomó la decisión de suspender la agenda cultural programada en el marco de las fiestas patronales, así como decretar toque de queda en todo el municipio.

De acuerdo con el decreto 074 del 2026, la alcaldía de El Carmen estableció toque de queda en todo el municipio, desde las 6:00 de la mañana de este domingo 19 de julio y hasta las 6:00 de la mañana del martes 21 de julio.

Expresó la administración municipal que esta medida se toma “con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de sus habitantes”.