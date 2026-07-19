Lotería de Boyacá HOY 18 de julio 2026: vea los resultados y premios

Lotería de Boyacá HOY 11 de julio 2026: vea los resultados y premios

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘Un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio de 2026

Este sábado 18 de julio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es: 6405 de la serie 296

Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.

Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.

Allí tiene dos botones para realizar su apuesta : Loti y LottiRed .

Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.

Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.

Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

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