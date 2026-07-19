Lotería de Boyacá HOY 18 de julio 2026: vea los resultados y premios
Vea el sorteo y conozca los resultados del sorteo de este sábado, 18 de julio, y descubra si es uno de los ganadores.
La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘Un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.
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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio de 2026
Este sábado 18 de julio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:
El resultado del premio mayor del sorteo es: 6405 de la serie 296
Premios de la Lotería de Boyacá
- Premio mayor: $15′000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000,000,000
- Premio Alegría: $400,000,000
- Premio Ilusión: $300,000,000
- Premios Esperanza: $100,000,000
- Premios Berraquera: $50,000,000
- Premios Optimismo: $20,000,000
- Premios Valentía: $10,000,000
¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?
- Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
- Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
- Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
- Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
- Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
- Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...