Reemplazarán tuberías de asbesto cemento durante obras del proyecto ‘4 en 1’ en Bocagrande

La ejecución del megaproyecto de Prevención y Control de Inundaciones “4 en 1”, que desarrolla la Alcaldía Mayor de Cartagena en Bocagrande y Castillogrande, permitirá un beneficio adicional para la zona: la sustitución de antiguos tramos de tubería de asbesto cemento destinados a la conducción de agua potable, encontrados recientemente durante las excavaciones propias de la obra.

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El hallazgo se produjo mientras el contratista ejecutaba las actividades de construcción del nuevo sistema hidráulico contemplado en el proyecto. Tras la identificación de esta antigua infraestructura, el alcalde Dumek Turbay Paz impartió la instrucción de adelantar su reemplazo, con el propósito de aprovechar la intervención integral que se ejecuta en el lugar para modernizar la red de acueducto.

Como parte de este proceso, ya fueron elaborados los estudios técnicos y los presupuestos necesarios para la sustitución de la tubería, con el acompañamiento técnico de la empresa Aguas de Cartagena. Paralelamente, la Administración Distrital adelanta mesas de trabajo con los equipos jurídico y financiero para definir los recursos que permitirán incorporar esta intervención al desarrollo del proyecto.

Amparado por la norma

La decisión está alineada con la Ley 1968 de 2019, mediante la cual Colombia prohibió la producción, comercialización y uso del asbesto, además de establecer la formulación de una política pública para la sustitución progresiva del material instalado en el país, con el objetivo de preservar la vida, la salud y el ambiente frente a los riesgos asociados a la exposición al asbesto.

“Cuando encontramos esta antigua tubería de asbesto cemento en la zona, no dudamos en actuar. Por eso decidimos aprovechar que ya estamos interviniendo el sector para reemplazarla y dejar una infraestructura moderna, porque la salud de los cartageneros y la modernización de nuestros servicios públicos siempre serán una prioridad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

El proyecto “4 en 1” es una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente ejecuta la ciudad. Contempla la construcción de más de 2,3 kilómetros de redes pluviales, estaciones de bombeo, sumideros, válvulas de retención, canales, rehabilitación vial, protección costera y renovación del espacio público para brindar una solución definitiva a las inundaciones históricas que durante décadas han afectado a Bocagrande y Castillogrande.