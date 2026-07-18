Panini lanza el Kit de Actualización del álbum del Mundial 2026 con las convocatorias oficiales

Panini excluyó del álbum del Mundial a uno de los jugadores más famosos del mundo: esta es la razón. EFE

Los coleccionistas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya cuentan con una nueva opción para mantener su colección al día. Panini anunció la llegada del Kit de Actualización, una edición complementaria que incorpora los cambios más relevantes en las plantillas oficiales de las selecciones que disputaron el torneo.

El kit incluye 120 láminas con futbolistas que terminaron haciendo parte de las convocatorias definitivas para la Copa del Mundo, luego de que varios equipos realizaran modificaciones respecto a las listas preliminares. Entre los jugadores que aparecen en esta actualización se encuentran Neymar, Pau Cubarsí y Giovani Lo Celso, además de otros futbolistas que finalmente integraron las nóminas oficiales.

Este tipo de productos busca complementar el álbum principal, permitiendo que los aficionados puedan reflejar en su colección la versión definitiva de las selecciones participantes y conservar un registro más fiel de lo ocurrido durante el Mundial.

Los kits de actualización son una práctica habitual en las colecciones oficiales de Panini, especialmente en torneos internacionales, donde las convocatorias pueden sufrir modificaciones hasta pocos días antes del inicio de la competencia debido a lesiones, decisiones técnicas o cambios de último momento.

De acuerdo con la compañía, el Kit de Actualización ya está disponible en su tienda oficial, establecimientos físicos de la marca y en diferentes cadenas y puntos autorizados de venta en Colombia.

Con este lanzamiento, quienes buscan completar el álbum oficial del Mundial 2026 podrán incorporar las láminas correspondientes a las plantillas definitivas y mantener actualizada su colección.