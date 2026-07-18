Messi: “Intentaremos hacer nuestro mejor partido para que Lamine no pueda mostrar su mejor versión”

A dos días de la gran final de la Copa del Mundo 2026, la FIFA organizó una conferencia de prensa diferente a las tradicionales. En esta ocasión, figuras del deporte mundial como Novak Djokovic, Rio Ferdinand y Tom Brady fueron los encargados de entrevistar a Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, en un formato innovador que permitió conocer el lado más personal y competitivo de los futbolistas argentinos antes del duelo frente a España.

Durante la conversación, Messi explicó que la pasión por competir ha sido el motor de toda su carrera y aseguró que esa mentalidad se mantiene intacta antes de disputar una nueva final mundialista.

“Como dijo nuestro entrenador, empezamos a jugar al fútbol con gran pasión y con el deseo de disfrutarlo, sin importar dónde fuera. Nunca pensamos en la presión, siempre la tomamos como algo natural.”

El capitán argentino también reflexionó sobre las derrotas y cómo estas fueron fundamentales para su crecimiento dentro y fuera de las canchas.

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“Jugábamos para disfrutar y competir porque somos un grupo que ama ganar, pero también entendimos desde jóvenes que se pierde mucho más de lo que se gana. Eso fue lo que me ayudó a madurar como persona y como futbolista.”

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando el ocho veces ganador del Balón de Oro habló sobre Lamine Yamal, la gran figura de la Selección de España, con quien disputará la final del Mundial.

“Que estemos hoy enfrentándonos en una final después de aquella foto cuando él era un bebé es una locura para mí. Lamine es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento.”

Messi también recordó el vínculo que ambos tienen con el FC Barcelona y no ocultó su admiración por el joven español.

“Nosotros en Barcelona tuvimos mucha suerte. Lo que es bueno para él también es bueno para nuestro Barcelona. Lo sigo muy de cerca porque juega para el club que amo y siempre le deseo lo mejor.”

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Sin embargo, el capitán argentino dejó claro que, una vez ruede el balón, el objetivo será impedir que el talento de Yamal marque diferencias.

“Intentaremos hacer nuestro mejor partido para que Lamine no pueda mostrar su mejor versión. Es un jugador increíble, pero España no es solo él. Tienen grandes futbolistas, una identidad muy clara y nosotros también tenemos nuestras propias armas para competir.”

Argentina y España definirán al campeón de la Copa del Mundo este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, en una final que enfrentará al vigente campeón frente al actual campeón de Europa en uno de los partidos más esperados del fútbol mundial.