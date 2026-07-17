Trump amenaza a Canadá con más aranceles por ‘invadir’ EE.UU. con aire tóxico generado por incendios

El mandatario estadounidense aseguró que llamará al primer ministro canadiense para saber qué hará al respecto de los incendios que llevan aire contaminado a su país. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía Truth Social - Donald Trump )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a Canadá tras acusar a las autoridades de su vecino del norte de negligencia por los incendios que asolan el país y han deteriorado la calidad del aire en ciudades estadounidenses.

“Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Trump responsabilizó a Canadá “por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”.

El jefe de Estado afirmó que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, y denunció que “Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y de retiro de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado”.

Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la salud.

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El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

En total, más de cien millones de personas en dieciocho estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de estos incendios.

Actualmente hay más de ochocientos incendios forestales activos en Canadá y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.

¿Final despejada?

Nueva York afronta las últimas 48 horas antes de la final del Mundial entre España y Argentina más despejada y con previsiones climatológicas optimistas después de haber estado durante dos días sumida bajo una densa capa de humo que llegó a empeorar la calidad del aire hasta niveles “muy poco saludables”.

A poco más de 48 horas para la final del Mundial, el Índice de Calidad del Aire (ICA) en Nueva York bajó a un nivel de 124 puntos, considerado “poco saludable para ciertos grupos de personas más sensibles”, después de que el pasado miércoles llegara a alcanzar los 264 puntos y la categoría de “muy poco saludable”, según AirNow.

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La agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire, que utiliza un índice de los colores verde, amarillo, naranja, rojo, morado y vinotinto, situó ayer el aire de Nueva York de color morado, mientras que este viernes ya lo categoriza de color naranja, tras reducirse la contaminación del aire más de la mitad.

Los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés) son favorables a 48 horas para la final.

El NWS prevé chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, con aguaceros más importantes especialmente por la noche, y una previsión de cielo despejado el domingo.