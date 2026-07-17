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17 jul 2026 Actualizado 18:04

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Internacional

(VIDEO) Así fue el terremoto que sacudió a México este viernes

El Centro de Alerta de Tsunamis advirtió que se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel del mar.

Sismo en Islas Kuriles. I Foto: Getty Images.

Sismo en Islas Kuriles. I Foto: Getty Images. / asbe

Sismo en Islas Kuriles. I Foto: Getty Images.
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Este viernes 17 de julio se registró un terremoto de 7.4 de magnitud en el suroeste de Ciudad Hidalgo.

Ante esto, el Centro de Alerta de Tsunamis advirtió que se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región cercana al sismo.

A través de redes sociales se difundieron videos e imágenes de lo que fue el terremoto, que por ahora no deja víctima fatales.

Así fue el terremoto

Alerta de tsunami

El terremoto activó una alerta de tsunami por parte de la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, así como en Guatemala y El Salvador. Las autoridades no reportaron hasta ahora víctimas.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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