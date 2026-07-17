(VIDEO) Así fue el terremoto que sacudió a México este viernes
El Centro de Alerta de Tsunamis advirtió que se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel del mar.
Este viernes 17 de julio se registró un terremoto de 7.4 de magnitud en el suroeste de Ciudad Hidalgo.
Ante esto, el Centro de Alerta de Tsunamis advirtió que se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región cercana al sismo.
A través de redes sociales se difundieron videos e imágenes de lo que fue el terremoto, que por ahora no deja víctima fatales.
Así fue el terremoto
Alerta de tsunami
El terremoto activó una alerta de tsunami por parte de la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, así como en Guatemala y El Salvador. Las autoridades no reportaron hasta ahora víctimas.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...