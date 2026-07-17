Incendio forestal en Isla Salamanca tiene un 40 % de control

Un incendio forestal registrado este miércoles en el sector occidental del Parque Isla Salamanca, específicamente en la zona de Caño Valle, mantiene en alerta a las autoridades ambientales y organismos de socorro, que lograron un avance del 40 % en las labores de control antes de suspender las operaciones por falta de luz natural.

El jefe de la brigada forestal de Parques Nacionales, Erick Deulufeut Rodríguez, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 12:00 del mediodía, momento en el que se activó el protocolo de atención para este tipo de eventos.

“La brigada se desplazó como primer respondiente para verificar la información y confirmó que el incendio se presentaba en el sector occidental, exactamente en Caño Valle. Durante el desplazamiento por el río también detectamos una segunda columna de humo en el sector Los Higuerones”, indicó.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, que asumió la atención del segundo foco, mientras la brigada forestal continuó hacia el incendio de mayor magnitud en Caño Valle.

Difíciles condiciones de acceso

Al llegar al sitio, los brigadistas encontraron un incendio de alta intensidad, con columnas de humo de entre 15 y 20 metros de altura. De acuerdo con Deulufeut, el humo blanco y denso evidenciaba que el fuego consumía vegetación que aún conservaba humedad.

Las labores de control se complicaron por las condiciones del terreno, ya que el incendio afecta un rastrojo de bosque seco con abundante vegetación espinosa, lo que dificultó el ingreso del personal.

Sin embargo, los brigadistas aprovecharon los canales de riego existentes en las parcelas cercanas al río para instalar una línea de abastecimiento de agua con bombas y mangueras, permitiendo realizar un ataque directo sobre el frente del incendio.

Durante cerca de dos horas de trabajo efectivo lograron avanzar alrededor de 300 metros sobre una línea de fuego estimada entre 600 y 700 metros de longitud.

Operación continuará en la mañana

Las labores fueron suspendidas hacia las 5:20 de la tarde debido a la disminución de la luz solar y a los protocolos de seguridad para el personal.

El funcionario informó que el incendio presenta un control aproximado del 40 % y que las operaciones se reanudarán desde las primeras horas de este jueves, aprovechando las condiciones climáticas más favorables de la mañana.

“Esperamos aprovechar las primeras horas del día, cuando la temperatura es más baja y el viento suele ser más estable, para avanzar en el control del incendio y, si las condiciones lo permiten, liquidarlo durante la tarde”, señaló.

Aún no se determina el origen del incendio

Sobre las posibles causas de la conflagración, Deulufeut indicó que todavía es prematuro establecer si se trató de un accidente o de un hecho provocado.

Explicó que la investigación sobre el origen del incendio, la extensión del área afectada y las coberturas vegetales comprometidas solo se realizará una vez la emergencia esté completamente controlada.

“En este momento la prioridad es detener el avance del fuego. Posteriormente se hará la evaluación técnica para determinar las causas y cuantificar los daños ambientales”, concluyó.