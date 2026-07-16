“Se equivocan, se les fue la mano”: María Elvira Salazar por colombiano muerto en operativo del ICE

La representante republicana María Elvira Salazar se refirió al caso de Joan Sebastián Guerrero, colombiano que murió en medio de un operativo de ICE en Maine, Estados Unidos, hechos que están siendo investigados.

Lea aquí: EE.UU. suspende controles de ICE en carreteras luego de que agentes mataran dos migrantes

“Mal, muy mal. Lo he dicho muchas veces, la manera en que las fuerzas de inmigración en este país se comportan, en el año pasado sobre todo, se les fue la mano”, dijo.

Aseguró que eso se lo dijo al presidente Donald Trump, a quien le recordó su promesa de que deportaría a criminales e indocumentados, no a personas con permisos y con años de residencia en EE.UU.

“El presidente prometió que iba a deportar a gente con récords criminales severos, a quienes no tienen papeles ni deben estar aquí. Pero alguien que tenía tantos años y con permiso de trabajo, lo detienen y hay una equivocación, ¡Que no haya más!”, señaló.

Le puede interesar: Si eres moreno y sales, corres peligro: MIRC advierte tras muerte de colombiano en operativo de ICE

Expresó que su mensaje al Partido Republicano es que “se están equivocando, a los hispanos hay que respetarlos”.

“Al que es un criminal, que lo voten; pero al que va a trabajar y que tiene el hijo al lado, que no lo toquen. Está muy mal hecho por parte del ICE”, concluyó.